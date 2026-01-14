Àµ·î¤Îµ¢¾Ê¤ÇÅÄ¼Ë¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë°ãÏÂ´¶¡£µï¼ò²°¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¡Ö»Ò¤Ê¤·¤Î»ä¤â»ÒÏ¢¤ì¤ÈÆ±³Û¤Î¡È³ä¤ê´ª¡É¤Ç¡×
Àµ·î¤Îµ¢¾Ê¤Û¤É¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ÊÄ½¡×¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
·ëº§¡¢½Ð»º¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ--ÃÏ¸µ¤ä¼Â²È¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢Ç¯Áê±þ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÊÄ½¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ÅÔÆâºß½»¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦ÉÙÅÄÈþÍ«¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ïº£Ç¯¤ÎÀµ·î¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ñ¹ç¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡¡È»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¡É¤âÆ±³Û¤Î³ä¤ê´ª¡Ö»ä¤ÎÊ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡©¡×
Âç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¡¢»Å»ö¤Ï½çÄ´¡£Îø¿Í¤â¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¡È¤è¤¯¤¤¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÆÈ¿È¡É¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¾¯¤·»ö¾ð¤¬°ã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤ß¤ó¤Ê´ûº§¤Ç»Ò¶¡¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤ÎÆ±À¤Âå¤ÏÌ¤º§¡¦»Ò¤Ê¤·¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢ÅÄ¼Ë¤À¤È¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç·ëº§¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤â¤¤¤Ê¤¤¿Í¤òÃµ¤¹Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤ÀÍ§¿Í¤Ï»ä¤¬µ¢¾Ê¤¹¤ë¤ÈÃÏ¸µ¤Î²ñ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ÎÈþÍ«¤µ¤ó¡£
½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÃë´Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»ÒÏ¢¤ì¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·³ä¹â¤Ê¥¥Ã¥º¥ë¡¼¥àÉÕ¤¤Îµï¼ò²°¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Î¥³¡¼¥¹¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ³ä¤ê´ª¡×¤Ê¤Î¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃ¶Æá¤â¿Æ¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é»Ò¶¡¤ÏÍÂ¤±¤ÆÌë¤Ë½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡£¤Þ¤¡¡¢¤É¤ÎÅ¹¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬¤Í¡¢³ä¤ê´ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤â¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤È¤«¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Æ»ä¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ³ä¤ê´ª¡£¡ØÈþÍ«¤Ï»Ò¶¡¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤ÎÊ¬¤Ï°ú¤¯¤Í¡Ù¤È¤«µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
4»þ´ÖÂÚºß¤·¤Æ1Ëü±ß¶á¤¯¤Î½ÐÈñ¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÜÅö¤Ï»ä¤ÎÊ¬¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈþÍ«¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¢¡»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤ªÇ¯¶Ì¤òÇÛ¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤Î¸«ÊÖ¤ê¤â¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ï1000±ß¶Ñ°ì¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬Æó¿Í¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ï¡ØÉÔÊ¿Åù¤À¤è¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ä¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¤Î¸«ÊÖ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤À¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
°ì¿Í¤¢¤¿¤ê1000±ß¤Ç¤â8¿Í¤â»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤«¤é¹ç·×8000±ß¤Ç¤¹¤è¡£ÊÖ¤»¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ØÅìµþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤«¤é²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤¤«¤é¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡×
¢¡Ã¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¥¼¥í
²¿¤è¤ê¤âÈþÍ«¤µ¤ó¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÃ¯¤Î¥Þ¥Þ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÃ¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Ã¯¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÂç¿Í¤ò¡ØÃ¯¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¡Ù¡ØÃ¯¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Þ¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤»ä¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¥¼¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÀÎ¤«¤é¤Î¤ªÍ§Ã£¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç°ì¿Í¤Ê¤Î¡©¡Ù¡Ø»Ò¶¡¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¡¢°µ¤¤Ê¤¯¥º¥±¥º¥±¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤Ï½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÈþÍ«¤µ¤ó¤Ï±Ä¶È¿¦¤Ç¡Ö»Å»ö¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×¤À¤È¸À¤¤¡¢Îø¿Í¤Ï¤¤¤ë¤¬·ëº§´êË¾¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Öº£¤Î¤È¤³¤í»Ò¶¡¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÅìµþ¤ÎÆ±À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢»Ò»ý¤Á¤â»Ò¤Ê¤·¤âÌ¤º§¤â´ûº§¤âËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤òÃ¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é³Ú¤À¤·¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¤¡£º£²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç¡Ø»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÏÅìµþ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ëº£¸å¤âÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÈþÍ«¤µ¤ó¡£
¡ÖËè·î¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤±¤É¡¢Ç¯¤Ë°ì²ó¤À¤·¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎÍ§Ã£¤ÎÃæ¤Ç¡Ø»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ÏÃÏ¸µ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤À¤±¤Ï¥Ñ¥¹¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÃ¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈÂô¤µ¤ê¤£¡ä
¡½¡ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ«Ýµ¡Ï¡½
¡ÚµÈÂô¤µ¤ê¤£¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼·óÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤Î¶»¤Î¤¦¤Á¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¸½ÌòÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡Ù¡¢¡Ø¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë¤¬¥«¥é¥À¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï°û¼ò¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢¾¯½÷Ì¡²è¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@sally_y0720
