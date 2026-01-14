SST¡á¡È¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¡É¤Ø ¿·¤¿¤Ê¶¥Áè¼´¤òºî¤ë ÉþÉôÅ¯Ìé¼ÒÄ¹
¡½¡½Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¿ÊÄ½¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÉþÉô¡¡¡ÖÎÉ¤¤¡ß¶¯¤¤¡áºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·Ç¤²¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖÄº¡Ê¥¤¥¿¥À¥¡Ë2025¡×¤Ï¡¢ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤ò1Ç¯±äÄ¹¤·¤Æ26Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¤¡×¤Ï¤É¤ó¤É¤óËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢24Ç¯¤ËÇä¾åÁíÍø±×Î¨¤¬µÞ·ã¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¶¯¤¤¡×¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤ÊÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºòÇ¯¤ÏÇä¾åÁíÍø±×Î¨¤â²þÁ±¤·¡¢·ë²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£º£Ãæ·×¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÍ°ú¤¡¦À½Â¤·×²è¤ÎºöÄê¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢»ÅÆþÀè¤ä¼è°úÀè¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢½¾Íè¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¶ÈÌ³¤Îºß¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÀß·×¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤ä»ñºà¤Î¹âÆ¤Ç¸«Ä¾¤¹ºÝ¡¢Ã±½ã¤Ë¥³¥¹¥ÈÅ¾²Ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö´ª½ê¡×¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÃÍ°ú¤¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÇä¤ì¹Ô¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇÑ´þ¥í¥¹¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î·ë²Ì¤¬¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¼ÂÀÓ¤âÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢Ç¯´Ö¿ô²¯±ßÃ±°Ì¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶¯¤¤¡×¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½¡ÖÀ¸¤¤ëÎÈ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤ªÅ¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÄ½¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÉþÉô¡¡Ç¯¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¼è°úÀè¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃç²ð¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îã¤âÊ¹¤¯¡£¡ÖÀ¸¤¤ëÎÈ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤ªÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ð½ïÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ê¸ú²ÌÂ¬Äê¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Î¼è°ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÍèÅ¹Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤½Û´Ä¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎµÒ¿ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À½Â¤ÉôÌç¤äÇä¾ì¤òºî¤ëÉôÌç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¼Ò°÷¤é¤ÎÆ¯¤¤âÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Çä²Á¡¢ÉÊÂ·¤¨¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÉ¸¤¬¼ç¤Ê¶¥Áè¼´¤À¤¬¡¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ªµÒÍÍ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òËá¤¡¢½¾Íè¤È°ã¤Ã¤¿¶¥Áè¼´¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡²áÅÙ¤Ë¤Ø¤ê¤¯¤À¤é¤º¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¸þ¤¹ç¤¦ÀÜµÒ¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÎÁÀ¤¤¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÉþÉô¡¡¼Ò°÷¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤òÎ¬¤·¤Æ¡ÖSST¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¢ã¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ë²Ì¤È¤·¤Æ¢ä¡¢¡Ö¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖË¾¤Þ¤·¤¤·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤ªÅ¹¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤äÌò°÷¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢³Ú¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤Ë·ë²Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¡¢26Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¼¡´üÃæ·×¤ÎÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£