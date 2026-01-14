EXIT·ó¶á¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®Åö»þ¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¡È¤¢¤ë°ì¸À¡É¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¡©¡ÖÂÎºÛ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×
1·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ËEXIT¡Ê·ó¶áÂç¼ù¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó·ëÀ®Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡È¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤¿¸½¾ì¡É¤ò¼õ¤±¤Æ·ó¶á¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥ÓÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤Í·ë¹½¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¿¤é¤Í¡¢¤¹¤°ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¤Í¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó2¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤ó¤«½÷À¤ÎÊý¤È¤½¤Î»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ê4¿Í¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢µÞ¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó2¿Í¤¬¸ýÏÀ¤ò»Ï¤á¤ÆÂç·ö²Þ¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤ë¤·¡¢¥É¥¥É¥¤â¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°ËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢·ó¶á¤¬·ö²Þ¤ÎÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê·ö²Þ¤ò»ß¤á¤Æ¡ËÀÊ¤Ë²¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬¡Ø²¶¡¢¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤±¤É¤Ê¡Ù¡×¡Ö²¶¤Ï¸åÇÚ¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀèÇÚ¤Ç¡¢ÂÎºÛ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤¿¤À°ì¸ÀÌÜ¤¬¡Ø²¶¡¢¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥¶¥³¥¥ã¥é¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¤¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£