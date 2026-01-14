¡ÈÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¡ÉÈþ¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·»µ®¡ª¡×¡¡¥³¥ï¥â¥ÆÇÐÍ¥¤È¤Î2S¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ª¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×
¡¡¸µÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»ÔÌîÀ¥Æ·¡Ê41¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´ë¶È¿·Ç¯²ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´ë¶È¤µ¤ó¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ë¤Æ¡¢»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·»µ®¡ªÃÝÆâÎÏ¤µ¤ó¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÏ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡ØÎä¤ä¤·Ãæ²Ú»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎAMEMIYA¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Àè·îÊÌ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¿Íµ¤·Ý¿Í¡¦AMEMIYA¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö2026Ç¯²¿¤«¥¤¥¤¥³¥È¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£