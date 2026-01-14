¡Ö6Ç¯´Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÃËÀ·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¡×27ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷Í¥¤Î¶ØÍßÀ¸³è¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿¡ÈBTS¥í¥¹¡É¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ê¼Ìò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡2024Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦ÈþÃ«¼ëÎ¤¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¸½ÌòÃæ¤Ï6Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¶ØÍßÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£Êø²õ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿6Ç¯ÌÜ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½Ìò»þÂå&BTS¤Î¿ä¤·³èÃæ¤Î¼Ì¿¿
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡ÙºÇ¿·²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÈþÃ«¤Ï¡¢MC¿Ø¤«¤é¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÈà»á¤Ï¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤È¤â¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ëÃËÀ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»Ï¤á¤Æ¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ï¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÃËÀ·Ð¸³¤¬¡Ë¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£8Ç¯´Ö°ìÀÚÈà»á¤Ïºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë»äÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü´Ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃËÀ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÃÇ¤Æ¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈþÃ«¤ÏÇ®¶¸Åª¤ÊBTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿ä¤·³è¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢6Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö¡ÊBTS¤Î¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ê¼Ìò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÁÓ¼º´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ä¤·¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿´¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÈþÃ«¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç²ò¶Ø¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØÃËÍ·¤Ó¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¡£°û¤ß²ñ¤äDM¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃËÀ¤È²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¤«¤«¤é¡ÊÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¡ÊÎø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡Ä¤È»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÅª¤ÇÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿Æ°¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£