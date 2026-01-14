¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤ËÈ¼¤¦À©ÅÙ³È½¼¤ò¼Â»Ü¡£¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û³È½¼¤ä¼Ú¤ê´¹¤¨¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¡¢ÊÑ¹¹ÅÀ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ
À¯ÉÜ¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¾å¾º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½»Âð¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤ò¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤ÇÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÍ½»»¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢35Ç¯¤Ê¤É¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶âÍø¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤Î²þÄû¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Úº£½µ¤Î½»³è¥È¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¥Õ¥é¥Ã¥È£³£µ¤ÎÍ»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Î¸«Ä¾¤·¡¢»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥óÊÝ¸±¤ÎÁÏÀßÅù¤ò¼Â»Ü¡¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê
¡Ö¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡ÛÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤ËÈ¼¤¦À©ÅÙ³È½¼¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÈ¯É½¡¿½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½
¡Ú2026Ç¯4·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Á¡Û¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤¬8000Ëü±ß¢ª1²¯2000Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë
ºÇ½é¤Ë¡¢¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤ÈÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢ÊÖºÑ´ü´ÖÃæ¤Ë¶âÍø¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢Ä¹´ü¸ÇÄê¶âÍø¡£¼Ú¤ê¤ëºÝ¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ëÄó·ÈÀè¤ÎÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶âÍø¤äÍ»»ñ¼ê¿ôÎÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿½»Âð¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¡¢2026Ç¯4·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤«¤éÊÑ¤ï¤ëÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ºÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤¬¡¢¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤Î³È½¼¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç8000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤·¤«¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1²¯2000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ì¤â¤¬¸ÂÅÙ³Û¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯¼ý¤ËÀê¤á¤ëÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹ç¡ÊÇ¯¼ýÉéÃ´Î¨¡Ë¤¬°ìÄê°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¹¤¤°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î¾²ÌÌÀÑ¤ò70Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤«¤é50Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ë²þÄû¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Á¡Û¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤â³È½¼¤µ¤ì¤ë
¶áÇ¯¤ÏÄ¹´ü´ÖÄã¶âÍø¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÊÑÆ°·¿¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¹´ü¸ÇÄê·¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÑÆ°·¿¤â¶âÍø¤¬¾å¾º¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¶âÍø¤ò¸ÇÄê¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢Ì±´Ö¤ÎÊÑÆ°·¿¤«¤é¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Î¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¼Ú´¹Í»»ñ¤Î¿½¹þ·ï¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÎÌó3ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¼Ú´¹Í»»ñ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶âÍø°ú¤²¼¤²À©ÅÙ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¶âÍø°ú¤²¼¤²À©ÅÙ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¡×¤¬¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û»Ò°é¤Æ¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Ê¤É¤Ë¾ò·ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ú¤ê¤ë¿Í¤¬»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤«¼ãÇ¯É×ÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²Éý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤Ë¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£

¼Ú¤ê´¹¤¨¤ÎÀ©ÅÙ³È½¼¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤Î¾ì¹ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤òÊÌ¤Î¥í¡¼¥ó¤ËÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤ï¤±¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë35Ç¯¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ú¤ê´¹¤¨»þ¤ÎÊÖºÑÇ¯¿ô¤Ï¡¢¾å¸Â¤È¤Ê¤ë´ð½àÇ¯¿ô¤«¤é½»Âð¼èÆÀ»þ¤Ë¼Ú¤ê¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·Ð²áÇ¯¿ô¤òº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëÇ¯¿ô¤ò¸½ºß¤Î35Ç¯¤«¤é40Ç¯¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³È½¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö¤Î¾å¸Â¤Ï35Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥í¡¼¥ó´°ºÑ»þÇ¯Îð¤¬80ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú2026Ç¯2·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤Ç¡Û¡Ö35Ç¯ ¡Ý ½»Âð¼èÆÀ»þ¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·Ð²áÇ¯¿ô¡Ê1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÏÀÚ¤ê¾å¤²¡Ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢
¡Ú2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤«¤é¡Û¡Ö40Ç¯ ¡Ý ½»Âð¼èÆÀ»þ¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·Ð²áÇ¯¿ô¡Ê1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÏÀÚ¤ê¾å¤²¡Ë¡×
¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢½»Âð¼èÆÀ»þ¤«¤é10Ç¯¸å¤Ë¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤Ï25Ç¯¤ÇÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤¬¡¢²þÄê¸å¤Ï30Ç¯¤ÇÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±Ëè·îÊÖºÑ³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÊÖºÑ¤¹¤ëÍøÂ©¤ÏÁý¤¨¤ë¡Ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÆ°¸þ
¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»Ä²ÁÀßÄê·¿¥í¡¼¥ó¡Ê»Ä¥¯¥ì¡Ë¡£¾Íè¤Î²¼¼è¤ê³Û¡Ê»Ä²Á¡Ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¡¢»Ä²Á¤ò½ü¤¤¤¿¶â³Û¤òÊ¬³ä¤Ç»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤Ç¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉáµÚ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½»Âð²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¡ÊJHF¡Ë¤¬¡ÖÆÃÄê»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥óÊÝ¸±¡×¤ò2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ËÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬»Ä²ÁÀßÄê·¿¥í¡¼¥ó¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¡×¤È¤Ï¡¢¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¡¢¼Ú¤ê¤¿¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤ËÃ´ÊÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½»Âð¤ò½èÊ¬¤·¤ÆÊÖºÑ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î´Ö¤Ï¡¢ÍøÂ©¤Î¤ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¤è¤¤¡£ÄÌ¾ï¡¢»àË´¤¹¤ë¤ÈÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¡¢Ã´ÊÝÊª·ï¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬»Ä¤Ã¤¿ºÄÌ³¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÄÌ³¤ÎÊÖºÑ¤òÉÔÍ×¤È¤¹¤ë¡Ö¥Î¥ó¥ê¥³¡¼¥¹·¿¡×¤â¤¢¤ë¡£

¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀßÄê¤·¤¿»Ä²Á¤È¼ÂºÝ¤ÎÇäµÑ³Û¤Ëº¹³Û¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢JHF¤ÎÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¾¦ÉÊ²½¤Î¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¾¦ÉÊ²½¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»Ä²ÁÀßÄê·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉáµÚ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Û¤Î²þÄûÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ú¤ê´¹¤¨¤ò¤·¤è¤¦¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ðÊó¤À¡£ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Ä¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤É¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÄ¹´üÅª¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
(»³ËÜ µ×Èþ»Ò)