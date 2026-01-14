NISA¤ÏÄ¹´üÅê»ñ¸þ¤±¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤½Ð¤¹¤ÈÂ»¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¸¤¤°ú¤½Ð¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡©
2024Ç¯°Ê¹ß¤ÎNISAÀ©ÅÙ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Þ¤º¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é¤ÎNISAÀ©ÅÙ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê1¡ËÈó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤¬ÌµÀ©¸Â
2023Ç¯°ÊÁ°¤ÎÈó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤Ç¤Ï20Ç¯´Ö¡¢°ìÈÌNISA¤Ç¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÏÌµ´ü¸Â¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÄ¹´üÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤â¹±µ×²½
¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÎÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½
Ç¯´ÖÅê»ñÏÈ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡Ê¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç120Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç240Ëü±ß¤Î¹ç·×360Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÀÑÎ©Åê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë°ì³çÅê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñÊýË¡¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê4¡ËºÇÂç1800Ëü±ß¤ÎÀ¸³¶Èó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û
2024Ç¯¤«¤éÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÈó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¤¬¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢1800Ëü±ß¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï1200Ëü±ß¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎNISA¤Ç¤ÎÊÝÍ³Û¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÎÈó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û1800Ëü±ß¤Î³°ÏÈ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÎNISA¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ßÇäµÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÊí²Á¡Ê¼èÆÀ¶â³Û¡Ë¤ÎÊ¬¤À¤±Èó²ÝÀÇÅê»ñÏÈ¤¬Éü³è¤·¡¢ºÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¶âÍ»Ä£¡ÖNISAÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È NISA¤òÃÎ¤ë¡×¤è¤ê
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿Ä¹´ü¤ÎÀÑÎ©¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤ËÅ¬¤·¤¿°ìÄê¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯12·î19Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï347ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. ¿®Â÷·ÀÌó´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤Þ¤¿¤Ï20Ç¯°Ê¾å
2. ¥Ø¥Ã¥¸ÌÜÅªÅù°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤
3. Ëè·îÊ¬ÇÛ·¿¤Ç¤Ê¤¤
4. ÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤Ï0¡ó¡Ê¥Îー¥íー¥É¡Ë¡¢¿®Â÷Êó½·¤âÄã¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
5. ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹±¿ÍÑ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î¾ì¹ç¡¢¶âÍ»Ä£¤¬¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄê
6. ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ê1¡Ë½ã»ñ»º³Û50²¯±ß°Ê¾å¡¢¡Ê2¡Ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ£µÇ¯°Ê¾å¡¢¡Ê3¡Ë¿®Â÷´ü´ÖÃæ¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Ç»ñ¶âÎ®ÆþÄ¶¤Î¼ÂÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢Åê»ñ²È¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
NISA¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï
NISA¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¡Ê¸µËÜ³ä¤ì¤Ê¤É¡Ë¤ò²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤ê·Ú¸º¤·¡¢Ä¹´ü¤ÎÀÑÎ©¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´üÊÝÍ¡×¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÍø±×¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì»þ´ü¤ÎÁê¾ì¤Î²¼Íî¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÇäµÑ¡ÊÂ»ÀÚ¤ê¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ»¼º¤òÈï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤ÎÃÍÆ°¤¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î»ñ»º¤äÃÏ°è¤ËÊÐ¤Ã¤¿Åê»ñ¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤½¤Î»ñ»º¤äÃÏ°è¤Ç¤ÎÁê¾ì²¼Íî¤ÎºÝ¤Ë¡¢Åê»ñÁ´ÂÎ¤ÇÂç¤¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
NISAÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï¡¢¸½ºß18ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¤ÎÅ´Â§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¢ÀÑÎ©¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÁá´ü¤Ë»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤«¤é¤Ç¤â¤è¤êÄ¹´ü¤ÎÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ëÊ£Íø¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Âµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÑÎ©¤òÄ¹´ü¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨Áê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤¤Ç¤âÊ¿¶Ñ¹ØÆþÃ±²Á¤ò²¼¤²¡Ê¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¡Ë¡¢Áê¾ì²óÉü¤·¤¿ºÝ¤ËÍø±×¤òÁý¤ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢°ú¤½Ð¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤È¤Ï¡¢¾Íè»È¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤ª¶â¤ò¤¿¤À¿²¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ú¤½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
