59ºÐ¥¢¥À¥à¡¦¥µ¥ó¥É¥é¡¼¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ËºÇÄã¤Ç¤â¤¢¤È50ËÜ¤Ï±Ç²è¤òºî¤ë¡×Àë¸À
¥¢¥À¥à¡¦¥µ¥ó¥É¥é¡¼¡Ê59ºÐ¡Ë¤¬¡¢¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ËºÇÄã¤Ç¤â¤¢¤È50ËÜ¤Ï±Ç²è¤òºî¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÏÈô¤Ð¤·²°/¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥®¥ë¡×¡Ö50²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¥¹¡×¡Ö¥¸¥§¥¤¡¦¥±¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥À¥à¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡×¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÏÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î10Æü¤Ë¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AARPÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¸ùÏ«¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥À¥à¤Ï¡¢¤½¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£60¡¢70ºÐ¡£¤¤¤Ã¤Æ¤â80ºÐ¡£º£¤«¤é¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò»Ï¤á¤Æ¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¤òµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð90ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤â¡£¤Ê¤ó¤Ë¤»¤è¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ËºÇÄã¤Ç¤â¤¢¤È50ËÜ¤Ïºî¤ë¤Èº£Ìë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇÄã¤Ç¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î25ËÜ¤ÏÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡×
1989Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖGoing Overboard¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥À¥à¤ÏÅöÆü¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥·ó´ÆÆÄ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¯¥é¡¼¡Ê80ºÐ¡Ë¤«¤é¤½¤Î¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÏÈô¤Ð¤·²°/¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥®¥ë¡×¡Ö50²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¥¹¡×¡Ö¥¸¥§¥¤¡¦¥±¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥À¥à¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡×¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÏÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î10Æü¤Ë¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AARPÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¸ùÏ«¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥À¥à¤Ï¡¢¤½¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
1989Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖGoing Overboard¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥À¥à¤ÏÅöÆü¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥·ó´ÆÆÄ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¯¥é¡¼¡Ê80ºÐ¡Ë¤«¤é¤½¤Î¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£