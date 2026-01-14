¾®³Ø¹»¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥ÈÅð¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä¡¡¶µ»Õ¤ÎÃË¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡´ôÉì»Ô
´ôÉì»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤«¤é¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È7ËÜ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ57ºÐ¤Î¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»ÔÎ©Å°ÌÀ¤µ¤¯¤é¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¢ÅÚ²°²Å¿ðÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÚ²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2021Ç¯¤«¤éµîÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È7ËÜ¤Ê¤É¡Ê»þ²ÁÌó2Ëü8000±ßÁêÅö¡Ë¤ò¾®³Ø¹»¤«¤éÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÚ²°ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÚ²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²»³Ú¤ÎÃ´Åö¤Ç¡¢³Ú´ï¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£µîÇ¯11·î¤Ë´ôÉì»ÔÆâ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅ¹¤«¤é¡ÖÉÑÈË¤Ë³Ú´ï¤òÇä¤ê¤ËÍè¤ëÉÔ¿³¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚ²°ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¾¤Ë¤â20ÅÀ°Ê¾å¤Î³Ú´ï¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
