¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ ¡È´é½Ð¤·¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡È´é½Ð¤·¡É¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡30ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢26ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢23ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥â¥â¥³¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ºß½»¤Î¼¡ÃË¤È2¿ÍÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢É×¡¦¾®ÎÓÀ¯¿Î¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Çµ×¡¹¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¹â¤¤¤±¤É¥Ï¥ï¥¤¡ªºÇ¹â¤Î¥Ï¥ï¥¤¡ªµ¤¸õ¤¬¹¥¤¡£¿©¤Ù¤â¤ó¤¬¹¥¤¡£Çä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤¬¹¥¤¡£½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¹¥¤¡£½»¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ç²ñ¤¦¿Í¤¬¹¥¤¡£¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥×¡¼¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÉ×¤ÈÄ¹½÷¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÊÌÁñ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾ì½ê¤â¤ªÉô²°¤âºÇ¹â¡£°ìÀ¸¼Ú¤ê¤¿¤¤¡ª¡ªÊâ¤¤¤Æ¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¡ªËèÆü¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¡£ËÜÅö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡£»Ò¤É¤â¤â¤ªµÙ¤ß¤â¤é¤¨¤Æ¡¢´¶¼Õ¡ª¡ª¡×
