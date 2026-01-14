ÊÆ¡¢À¯¸¢°µÎÏ¤Ç¸¡»¡´±6¿Í¼Ç¤¡¡¥ß¥Í¥½¥¿½£¡¢½÷À¼Í»¦¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÇÊÆ¹ñ¿Í½÷À¤¬°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¿¦°÷¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢Æ±½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏ¸¡¤Î¸¡»¡´±6¿Í¤¬13Æü¼Ç¤¤·¤¿¡£·â¤Ã¤¿¿¦°÷¤è¤ê¤â¡¢»àË´¤·¤¿½÷À¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ICE¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÁÜºº¤¹¤ë¤è¤¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¯¸¢Â¦¤Ï¡¢½÷À¤¬¿¦°÷¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÀµÅöËÉ±Ò¡×¤À¤È¼çÄ¥¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤Ï¡Ö²á¾ê¤ÊÉðÎÏ¹Ô»È¡×¤À¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏICE¤ò´Æ»ë¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎÀðÆ°¼Ô¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£