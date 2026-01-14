¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡£¡×¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ë¸µºÊ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡ÒÇ¯¶â·î17Ëü±ß¡¦72ºÐÃËÀ¡Ó¡¢Æþ±¡¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ò¿È¾¡¼ê¤Ê¸¸ÁÛ¡Ó¤ÎÂå½þ
Ï·¸å¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê»ñ¶â¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¹¤«¤Ê²ÈÂ²¤Îå«¤«¡£ Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¿Í¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆÈµï¹âÎðÃËÀ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤È¤Ï¡©
¸µºÊ¤Ê¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÄÆÈµïÃËÀ¤Î²á¿®
¡Ö¹âÎð¤ÎÃ±¿ÈÃËÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÉÔ²Ä²ò¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¤ÎÁêÃÌ°÷¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæÁï»Ò¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢¡ØºÇ¸å¤Ï²ÈÂ²¤¬²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°Õ¼±¤ÎÐªÎ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
º´Æ£ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¡¢¸½ºß¤Ï·î³Û17Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òëð²Î¤·¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï°ìÀÚ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åß¤Î´¨¤¤Æü¤ËÍá¼¼¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¹ø¤ò¶¯ÂÇ¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¼«¿®¤Ï°ì½Ö¤Ç¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¼«ÎÏ¤ÇµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Àº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡¼êÂ³¤¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áë¸ý¤Ç¡Ö¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢Èà¤ÏÌÂ¤ï¤º15Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸µºÊ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¥º§°ÊÍè¡¢²ÈÂ²¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸µºÊ¤È¤Ï°ìÅÙ¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·20Ç¯°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿Ãç¤Ç¤¹¡£¸µºÊ¤Ê¤é»ä¤Î»ýÉÂ¤Ê¤É¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤ÈÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤»¤á¤ÆÆþ±¡¤Î¼êÂ³¤¤¯¤é¤¤¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢ÉÂ±¡¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÌµ¾ð¤ËÀÚ¤êÎö¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº´Æ£¤µ¤ó¡©¡¡¤¢¤¢¡Ä¡Ä¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤Ç¤¹¡£º£¤Î»ä¤Ë¤Ï»ä¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦´Ø¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂ±¡¤Î¼êÂ³¤¡©¡¡Ìò½ê¤«¤É¤³¤«¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆóÅÙ¤È¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò´Ö¶á¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ø³Á³¤È¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÖÈà½÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤Ï¤â¤¦Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤âÆ±Á³¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÊì¿ÆÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤À¤±¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¸¸ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ë¶É¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÆþ±¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âà±¡¸å¤Î»ÜÀßÃµ¤·¤Ç¤Ï¿È¸µÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶â·î17Ëü±ß¤Ç°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿È¸µÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÉÔºß¥ê¥¹¥¯¤È¸ÉÎ©¤Î¿¼Ê¥
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¼õµë¤¹¤ë¡ÖÇ¯¶â·î17Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¶â³Û¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÂè1¹æ¡Ë¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â·î³Û¤Ï15Ëü1,142±ß¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤Ë¸Â¤ë¤È·î17Ëü3,033±ß¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë·î17Ëü±ß°Ê¾å¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï31.3¡ó¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î¼õµë³Û¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¡ÖÃæÎ®¤ÎÀ¸³è¡×¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¿å½à¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ°Ê¾å¤Ë¡ÖÃ¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦¿È¸µÊÝ¾Ú¤ÎÍÌµ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ÁíÌ³¾Ê¡Ø¹âÎð¼Ô¤Î¿È¸µÊÝ¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î92.4¡ó¤¬Æþ±¡»þ¤Ë¿È¸µÊÝ¾Ú¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÆþ±¡¼êÂ³¤¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿¤ê¡¢´õË¾¤¹¤ë»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ØÀ¸³è¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼þ°Ï¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢Ã±¿È¹âÎð½÷À¤Î79.1¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±¿È¹âÎðÃËÀ¤Ï52.4¡ó¤È¡¢20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¿ÆÂ²¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î²ÈÂ²¡×¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë¡Åª¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎµÁÌ³¤Ï´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬°ìÊý¤Î¿ÆÂ¦¤Ë¤Ä¤¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¿Æ¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°½Ð¤ÎÅÄÃæ¤µ¤óÛ©¤¯¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÎ¥º§¸å¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃËÀÂ¦¤ËÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½½Ê¬¤ÊÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿È¸µ¡×¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÈµï¹âÎðÃËÀ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢¸µ¤Î²ÈÂ²¤Ëº¬µò¤Ê¤¯¤¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÇ¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤äÌ±´Ö¤Î¿È¸µÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£