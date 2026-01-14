¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤À¤í¡×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢½Ð¶Ø¿ÍÊª¤òÌ¾»Ø¤·¡£²á¾ê¤Ê¡È»¯¤·¡É¤ËÈãÈ½¡õ¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖµÕº¨¤ß´í¤Ê¤Ê¤¤¡©¡×
7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Twilight BlooM.¤Ï1·î13Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û½Ð¶Ø¤Ç¡È»¯¤·¡É¤Ë»¿ÈÝ
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¸ÀÆ°¡×¡Ö¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÃø¤·¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¡ÖÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÈ¯À¸¡×¤¬²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖËÜÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î°õ¾Ý¤ä¼ç´Ñ¡¢Ã±È¯¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¾õ¶·³ÎÇ§¤È¡¢¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯Àµ¼°¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´¿È¤Î°ÂÁ´¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¸½¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ò¤â¤Å¤±¤é¤ì¤¿³ºÅö¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸½ºßºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°úÍÑÍó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡È»¯¤·¡É¹Ô°Ù¤¬Â³¤¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¼Ô¤òÌ¾»Ø¤·¤Ç¸ø³«Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¡Ú½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢¡Öº£¸å¤¹¤Ù¤Æ¤ÎTwilight BlooM.´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«½¸¤Þ¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥È¸«¤ë¸Â¤êÉáÄÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÂÎ²¿¤Î¥È¥é¥Ö¥ëµ¯¤³¤·¤¿¤ó¤À¤í¡©¡©¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤ä¡¢¡Ö´é¤âÌ¾Á°¤â»¯¤·¤Æ¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»¯¤·¤Æ¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤¹¤ë¤Î¤ä¤ê²á¤®¤À¤í¡£½Ð¶Ø¤À¤±¤ÇºÑ¤àÏÃ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµÕº¨¤ß´í¤Ê¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂÐ±þ¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»¯¤·¤ÎÉßµï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
