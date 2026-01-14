Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±Âç³Ø¤Î¡Ö½ñµ¸·Áª¡×¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£899¸µ¡ÊÌó2Ëü±ß¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤ÏÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤ËÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ÆÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ç°ì»þ¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅß¡¢¹»¾Ï¤ÎÆþ¤Ã¤¿Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹»¾Ï¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±Âç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ±ûµº·à³Ø±¡¡¢ËÌµþÅÅ±Æ³Ø±¡¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹©¶ÈÂç³Ø¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤³¤ì¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡©
ÁÉ½£Âç³Ø¤ÎÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î»îÃå¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯´¨Îä¤Ê¹¾Æî¥¨¥ê¥¢¤ÎÅß¤Îµ¤¸õ¤È¶µ¿¦°÷¡¦³ØÀ¸¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±Âç³Ø¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£ËÉ¿å¡¦ËÉÉ÷¥·¥§¥ë¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¡¢·ÚÎÌ¥Ù¥¹¥È¤Ï³ØÆâ³èÆ°¸þ¤±¡¢¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤ÏÅßµÙ¤ß¤Ë¶Ë´¨¤ÎËÌÊý¥¨¥ê¥¢¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¶µ¿¦°÷¡¦³ØÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5Æü¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢7ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î¹ç·×¤Ç2400ÃåÍ¾¤ê¤¬Çä¤ì¤¿¡£
Æîµþ»ÕÈÏÂç³Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÂç³Ø¤Î100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¸µ¤Ë¡ÖNNU¡×¤Î¥í¥´¤È1902Ç¯¤ÎÁÏÎ©Ç¯¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢719¸µ¡ÊÌó1Ëü6000±ß¡Ë¤À¤¬¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ëè·î400Ãå°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÃíÊ¸»¦Åþ¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¡Ü¼ÂÍÑÀ¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±ÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï3Ê¬¤Î1¤«¤éÈ¾Ê¬ÄøÅÙÄã¤¯¡¢½¼Å¶ÎÌ¤«¤éÀ¸ÃÏ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤ËÂ¨¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥°¥Ã¥º¤ÎÊú¤¨¤ë¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎÉ¤¤¤¬»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¬»ý¤Ä¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤ÎµÇ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÅìÆîÂç³Ø·ÐºÑ´ÉÍý³Ø±¡¤Î¼þ¶Ð¡Ê¥¸¥ç¥¦¡¦¥Á¥ó¡Ë¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤Î¾ÝÄ§Åªµ¹æ¤Ë¤Ï¶µ¿¦°÷¤È³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò½É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Ê¸²½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥°¥Ã¥º¤Ï¤½¤ÎÊ¸²½Åª¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¿Íµ¤¤Ë¤ÏÅß¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿Í¡¹¤¬²¹¤â¤ê¤Èµ¢Â°°Õ¼±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬Í¿¤¨¤ë´õË¾¤È¸Ä¿Í¤Î´¶¾ðÅª¥Ë¡¼¥º¤È¤¬ºîÍÑ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¡£
À¾°Â¸òÄÌÂç³Ø½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÍû½Å¡Ê¥ê¡¼¡¦¥Á¥ç¥ó¡ËÅÞ°Ñ°÷²ñ½ñµ·ó¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤ÎÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¥°¥Ã¥º¤Ï»º³ØÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¤Ï¼«¤é¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¤³¤¦¤·¤¿¾¦¶ÈÅª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç³Ø¤ÎÊ¸²½¤ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î³°¤Ø¤âÈ¯¿®¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñÁØ¤ËÂç³Ø¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ê¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/NA¡Ë