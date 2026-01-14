¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö5¥É¥¢SUV¡ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡×½é¸ø³«¡ª Á´Ä¹4.2mµé¥Ü¥Ç¥£¤Ë3.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¹¡¼¥×¥éÄ¾6¡×ÅëºÜ¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¡Ö¥ï¥¤¥É¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤âÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÈSUV½é¤Î¼ÂÀï¡É¥Þ¥·¥ó¡ÖLBX ¥â¥ê¥¾¥¦RR¡ÈDrift¡É¡×TAS2026¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¹âµé¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤¬¡Ö¼ÂÀï¥Þ¥·¥ó¡×¤Ë!?
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¶È³¦¤Î¿·Ç¯²ñ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇ¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖSUV¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¡£SUV¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿1Âæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥·¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö5¥É¥¢SUV¡ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Ãæ¥Û¡¼¥ë4¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÉ÷´Ö¥ª¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦½é¤ÎSUV¥É¥ê¥Õ¥È¼ÖÎ¾¡É¤ò¤¦¤¿¤¦¶¥µ»ÀìÍÑ¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLBX MorizoRR¡¿Drift¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Þ¥·¥ó¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥É¥ê¥Õ¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026¡×¤Ø¤Î¼ÂÀïÅêÆþ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É÷´Ö¥ª¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³¦·¨¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤âÂ¿¿ô³«È¯¡õÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Õ¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¡È¾¡¤Æ¤ë¥É¥ê¥Õ¥È¡É¥Á¥å¡¼¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎLBX MorizoRR¡¿Drift¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSUV¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¡£SUV¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥ó¡õ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥É¥ê¥Õ¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026¤Ø¤Î¼ÂÀïÅêÆþ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢SUV¡ß¥É¥ê¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢¹âµéSUV¡ÖLBX MORIZO RR¡×¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤â304ÇÏÎÏ¤Î1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¤È4WD¡¢8Â®AT¤â¤·¤¯¤Ï6Â®MT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4190mm¡ßÁ´Éý1840mm¡ßÁ´¹â1535mm¤ÈÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦LBX MorizoRR¡¿Drift¤Î³°Áõ¤Ï¡¢¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô»þ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¡¢ÎäµÑ¡õ¶õÎÏÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥´¥ê¥´¥ê¤ËÁõÃå¤µ¤ì¡¢Á´Éý2mÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¹½ÃÛ¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢FR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë²½¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÄ¾Îó6µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö2JZ-GTE¡×¤ò3.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ËÇÓµ¤ÎÌ¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆºÜ¤»¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡È¥É¥ê¥Õ¥ÈÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¡É¤È¤·¤ÆÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢³«È¯»þ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸í»»¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î°ÌÃÖ¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢¤è¤êÄã¤¤¥·¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Å¿´¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢LBX¤ÇÃ±½ã¤Ë¥·¡¼¥È¤ò²¼¤²¤ë¤ÈÁ°Êý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¡Ö¾è¤ê¼ê¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÍ×Ä´À°¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡È¥â¥ê¥¾¥¦¡É¤³¤È¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç¤Þ¤À¼Â¼Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£