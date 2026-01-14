¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢ÄÌ»»353ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¢¥ì¥Ê¥É¤ò¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¡ª¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ10ÅÙ¡õµå±ã8ÅÙ¤ÎÌ¾»°ÎÝ¼ê
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤òÈ¯É½¡£¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòÇ¯¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ»ØÌ¾¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê22¡Ë¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2013Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£MLB¤òÂåÉ½¤¹¤ë»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÄÌ»»353ËÜÎÝÂÇ¡¢1184ÂÇÅÀ¡¢OPS.846¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ë¤â5ÅÙµ±¤¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï8ÅÙÁª½Ð¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢2017Ç¯Âç²ñ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2015¡¦16Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¦ÂÇÅÀ¤Î¥ê¡¼¥°2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç7ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢ºòµ¨¤Ï107»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.237¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.666¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï2019Ç¯¤«¤é¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È8Ç¯Áí³Û2²¯6000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£»Ä¤ê2Ç¯4200Ëü¥É¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬500Ëü¥É¥ë¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤¬2600Ëü¥É¥ë¤òÉéÃ´¤¹¤ë¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤¬¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Çºòµ¨¥ª¥Õ¤«¤éÊü½Ð¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¥¢¥ì¥Ê¥É¼«¿È¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤òÇË´þ¤·¡¢°ÜÀÒ¤¬À®Î©¤·¤¿¡£