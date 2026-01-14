¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û¼èºà¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Áª¤Ö¡Ö²¼µéÀ¸¥Ù¥¹¥È11¡×¡ª 193¥»¥ó¥Á¤ÎU-17¥¿¥¤ÂåÉ½GK¤¬¼çÌò¤Ë¡£È¾Ã¼¤Ê¤¤Î®·ÐÂçÇðDF¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢Í£°ì¤Î£±Ç¯À¸¤Ï¡Ä
¡¡ºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ËÂ³¤¤¤ÆÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤ÏÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¶Ëü142¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¡ÈºÇ¸å¤ÎÅß¡É¤Ë·ü¤±¤¿£³Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬ÂçÉñÂæ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿°ìÊý¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿²¼µéÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤âºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¼¡¤Ê¤ë¼çÌò¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤½Ó±Ñ¤¿¤Á¤ò¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢º£Âç²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ÈøÍ´´õ»á¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿ÍË¾³ô¤¿¤Á¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
GK
¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë
¥¿¥¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Î±³ØÀ¸¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£´·î¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËU-17¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿193¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿GK¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¥Á¡¼¥à½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
DF
¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë¡¡
ºò½©¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÃíÌÜ³ô¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Í¥¬¥ë¤È¥®¥Ë¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÉã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤âÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤â´Þ¤á¤ÆÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
µÈÅÄÎ¶¸ç¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡¿£²Ç¯¡Ë
£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦CB¤ËÆþ¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤¿¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¡¢Åª³Î¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç½ÐÈ¯ÅÀ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¡£¥Ù¥¹¥È£¸ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¾®·§Î¼Êå¡ÊÅìÊ¡²¬¡¿£²Ç¯¡Ë¡¡¡¡
ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ÈÀµ³Î¤Êº¸Â¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡ÈÀÖ¤¤×ÂÀ±¡É¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢½é¤ÎÁ´¹ñÉñÂæ¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¹¶·â¥»¥ó¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤ß¡¢½©ÅÄ¾¦¤È¤Î£²²óÀï¤Ç¤Ï£±¥¢¥·¥¹¥È¡£¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÂçÆÁ¹äÌð¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë
²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï£´¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¡¢º£Âç²ñ¤Ï±¦SB¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿½Ó±Ñ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡££³Ç¯À¸¼çÂÎ¤ÇÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ£´»î¹ç¡¦190Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Åß¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÍèµ¨¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
MF
À± ½¡²ð¡Ê¾°»Ö¡¿£²Ç¯¡Ë
£µºÐ¾å¤Î·»¡¦·Ê¸×¡ÊÅì³¤Âç£´Ç¯¡¿Ä»¼èÆþÃÄÆâÄê¡Ë¤ÏÌðÈÄÃæ±û¡¢£²ºÐ¾å¤Î·»¡¦·Ä¼¡Ïº¡ÊÅì³¤Âç¡¿£±Ç¯¡Ë¤Ï¾°»Ö¤ÇÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¥µ¥Ã¥«¡¼°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¼éÈ÷ÅªMF¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¡¼¥¹¥¥é¡¼¤òÃ´¤¤¡¢½ÐÂ¤Î±Ô¤¤¼éÈ÷¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
²°µ¹ °ª¡Ê¾»Ê¿¡¿£±Ç¯¡Ë
ºò½©¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁª¼ê¸¢ËÜÂç²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤Ç¹¶·â¤ò»Ê¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£»ëÌî¤Î¹¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÍèµ¨¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
¸ÅÀîÁó¿¿¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë
Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç±¦SB¤È±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿»Å³Ý¤±¤ÇÎ®·ÐÂçÇð¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÎ¢È´¤±¤Î´¶³Ð¤âÎÉ¤¯¡¢º£Âç²ñ¤ÏÊÆ»ÒËÌ¤È¤Î£²²óÀï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íèµ¨¤Î¼çÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
»³ËÜ Íã¡ÊÂçÄÅ¡¿£²Ç¯¡Ë
£²ÎóÌÜ¤«¤é¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤¬±Ô¤¯¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÆÀÅÀ´¶³Ð¤âÈ´·²¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤È¤·¤Æ²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ17¤Ïº£Âç²ñ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢£´Àï£³È¯¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¼çÎÏ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ¤¶¤·¡¢¤è¤ê·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡£
FW
Æâ³¤¿´ÂÀÏº¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë
½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£174¥»¥ó¥Á¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¤äÇØ¸å¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ê¡¢¼«¤é¤â£¶»î¹ç¤Ç£³¥´¡¼¥ë¡£·è¾¡¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÆüËÜ°ì¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
»³²¼»çÑà¡ÊÂçÊ¬Äáºê¡¿£²Ç¯¡Ë
ÂçÊ¬¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï£³Àï£³È¯¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¸¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Î®·ÐÂçÇð¤È¤Î£³²óÀï¤Ï£±¡Ý£µ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢²÷Â®¤ò³è¤«¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢¸«»ö¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Á´¹ñ´ð½à¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬Íèµ¨¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡×Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Î¡È£¶Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÃØ³¡ª¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¤â£³Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¾×·â¤À¡×
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¼¡¤Ê¤ë¼çÌò¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤½Ó±Ñ¤¿¤Á¤ò¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢º£Âç²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ÈøÍ´´õ»á¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿ÍË¾³ô¤¿¤Á¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
GK
¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë
¥¿¥¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Î±³ØÀ¸¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£´·î¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËU-17¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿193¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿GK¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë½èÍý¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¥Á¡¼¥à½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
DF
¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë¡¡
ºò½©¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÃíÌÜ³ô¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Í¥¬¥ë¤È¥®¥Ë¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÉã¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤âÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤â´Þ¤á¤ÆÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
µÈÅÄÎ¶¸ç¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡¿£²Ç¯¡Ë
£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦CB¤ËÆþ¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤¿¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¡¢Åª³Î¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç½ÐÈ¯ÅÀ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¡£¥Ù¥¹¥È£¸ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¾®·§Î¼Êå¡ÊÅìÊ¡²¬¡¿£²Ç¯¡Ë¡¡¡¡
ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ÈÀµ³Î¤Êº¸Â¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡ÈÀÖ¤¤×ÂÀ±¡É¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢½é¤ÎÁ´¹ñÉñÂæ¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¹¶·â¥»¥ó¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤ß¡¢½©ÅÄ¾¦¤È¤Î£²²óÀï¤Ç¤Ï£±¥¢¥·¥¹¥È¡£¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÂçÆÁ¹äÌð¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë
²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï£´¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¡¢º£Âç²ñ¤Ï±¦SB¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿½Ó±Ñ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡££³Ç¯À¸¼çÂÎ¤ÇÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ£´»î¹ç¡¦190Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Åß¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÍèµ¨¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
MF
À± ½¡²ð¡Ê¾°»Ö¡¿£²Ç¯¡Ë
£µºÐ¾å¤Î·»¡¦·Ê¸×¡ÊÅì³¤Âç£´Ç¯¡¿Ä»¼èÆþÃÄÆâÄê¡Ë¤ÏÌðÈÄÃæ±û¡¢£²ºÐ¾å¤Î·»¡¦·Ä¼¡Ïº¡ÊÅì³¤Âç¡¿£±Ç¯¡Ë¤Ï¾°»Ö¤ÇÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¥µ¥Ã¥«¡¼°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¼éÈ÷ÅªMF¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¡¼¥¹¥¥é¡¼¤òÃ´¤¤¡¢½ÐÂ¤Î±Ô¤¤¼éÈ÷¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
²°µ¹ °ª¡Ê¾»Ê¿¡¿£±Ç¯¡Ë
ºò½©¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁª¼ê¸¢ËÜÂç²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤Ç¹¶·â¤ò»Ê¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£»ëÌî¤Î¹¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÍèµ¨¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
¸ÅÀîÁó¿¿¡ÊÎ®·ÐÂçÇð¡¿£²Ç¯¡Ë
Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç±¦SB¤È±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿»Å³Ý¤±¤ÇÎ®·ÐÂçÇð¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÎ¢È´¤±¤Î´¶³Ð¤âÎÉ¤¯¡¢º£Âç²ñ¤ÏÊÆ»ÒËÌ¤È¤Î£²²óÀï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íèµ¨¤Î¼çÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
»³ËÜ Íã¡ÊÂçÄÅ¡¿£²Ç¯¡Ë
£²ÎóÌÜ¤«¤é¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤¬±Ô¤¯¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÆÀÅÀ´¶³Ð¤âÈ´·²¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤È¤·¤Æ²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ17¤Ïº£Âç²ñ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢£´Àï£³È¯¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¼çÎÏ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ¤¶¤·¡¢¤è¤ê·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡£
FW
Æâ³¤¿´ÂÀÏº¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡¿£²Ç¯¡Ë
½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£174¥»¥ó¥Á¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¤äÇØ¸å¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ê¡¢¼«¤é¤â£¶»î¹ç¤Ç£³¥´¡¼¥ë¡£·è¾¡¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÆüËÜ°ì¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
»³²¼»çÑà¡ÊÂçÊ¬Äáºê¡¿£²Ç¯¡Ë
ÂçÊ¬¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï£³Àï£³È¯¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¸¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Î®·ÐÂçÇð¤È¤Î£³²óÀï¤Ï£±¡Ý£µ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢²÷Â®¤ò³è¤«¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢¸«»ö¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Á´¹ñ´ð½à¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬Íèµ¨¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡×Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Î¡È£¶Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÃØ³¡ª¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¤â£³Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¾×·â¤À¡×