TikTok¤Ç¿Íµ¤¤ÎÊ¡²¬½÷»Ò¡Ö¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òÂÎ¸³¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼çË¤¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡ª¡Ö¤¹¤´¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼50Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤TikToker¡¦¿·Ã«¤¢¤ä¤«¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼çË¤¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»³ÀîÁª¼ê¤Î¼«¼çÎý¤Ë¡¢»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¤Ë¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¾Ð¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁ´¿È¤¬¥Ð¥Æ¥Ð¥Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤ä¤í¤¦¡£¡£¤¤¤Ä¤â¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´Á³¤Þ¤¿°ã¤¦¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»³ÀîÁª¼ê¤Î¤¢¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°"ÎÌ"¤«¤é½ÐÍè¤È¤ë¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë°ì½ê·üÌ¿¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï1Æü¤À¤±¤ä¤±¤ó¡¢¤È¤Ã¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»³Àî¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«¼çÎý¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYouTube¡Ø¤Ð¤ê¤ä¤ï¤È¤ó¤³¤Ä¡Ù¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤·¤Ð¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¡¢ÊÑ´é¤·¤Æ¤¤¤ë»³Àî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌîµå¤·¤Æ¤ë»þ¤Î´é¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤¹¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£