Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥É¥ë±ß
½ªÃÍ159.14¡¡¹âÃÍ159.19¡¡°ÂÃÍ157.90
160.88¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
160.03¡¡Äñ¹³2
159.59¡¡Äñ¹³1
158.74¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
158.30¡¡»Ù»ý1
157.45¡¡»Ù»ý2
157.01¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í¥É¥ë
½ªÃÍ1.1642¡¡¹âÃÍ1.1677¡¡°ÂÃÍ1.1634
1.1711¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.1694¡¡Äñ¹³2
1.1668¡¡Äñ¹³1
1.1651¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.1625¡¡»Ù»ý1
1.1608¡¡»Ù»ý2
1.1582¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
½ªÃÍ1.3422¡¡¹âÃÍ1.3495¡¡°ÂÃÍ1.3422
1.3544¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3519¡¡Äñ¹³2
1.3471¡¡Äñ¹³1
1.3446¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3398¡¡»Ù»ý1
1.3373¡¡»Ù»ý2
1.3325¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥¹¥¤¥¹
½ªÃÍ0.8011¡¡¹âÃÍ0.8016¡¡°ÂÃÍ0.7968
0.8077¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.8046¡¡Äñ¹³2
0.8029¡¡Äñ¹³1
0.7998¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.7981¡¡»Ù»ý1
0.7950¡¡»Ù»ý2
0.7933¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥É¥ë±ß
½ªÃÍ159.14¡¡¹âÃÍ159.19¡¡°ÂÃÍ157.90
160.88¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
160.03¡¡Äñ¹³2
159.59¡¡Äñ¹³1
158.74¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
158.30¡¡»Ù»ý1
157.45¡¡»Ù»ý2
157.01¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í¥É¥ë
½ªÃÍ1.1642¡¡¹âÃÍ1.1677¡¡°ÂÃÍ1.1634
1.1711¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.1694¡¡Äñ¹³2
1.1668¡¡Äñ¹³1
1.1651¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.1625¡¡»Ù»ý1
1.1608¡¡»Ù»ý2
1.1582¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë
½ªÃÍ1.3422¡¡¹âÃÍ1.3495¡¡°ÂÃÍ1.3422
1.3544¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3519¡¡Äñ¹³2
1.3471¡¡Äñ¹³1
1.3446¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3398¡¡»Ù»ý1
1.3373¡¡»Ù»ý2
1.3325¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥¹¥¤¥¹
½ªÃÍ0.8011¡¡¹âÃÍ0.8016¡¡°ÂÃÍ0.7968
0.8077¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.8046¡¡Äñ¹³2
0.8029¡¡Äñ¹³1
0.7998¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.7981¡¡»Ù»ý1
0.7950¡¡»Ù»ý2
0.7933¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯