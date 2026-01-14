Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ185.29¡¡¹âÃÍ185.54¡¡°ÂÃÍ184.26
187.08¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
186.31¡¡Äñ¹³2
185.80¡¡Äñ¹³1
185.03¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
184.52¡¡»Ù»ý1
183.75¡¡»Ù»ý2
183.24¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ213.60¡¡¹âÃÍ214.30¡¡°ÂÃÍ212.67
216.01¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
215.15¡¡Äñ¹³2
214.38¡¡Äñ¹³1
213.52¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
212.75¡¡»Ù»ý1
211.89¡¡»Ù»ý2
211.12¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ198.65¡¡¹âÃÍ199.45¡¡°ÂÃÍ198.05
200.78¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
200.12¡¡Äñ¹³2
199.38¡¡Äñ¹³1
198.72¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
197.98¡¡»Ù»ý1
197.32¡¡»Ù»ý2
196.58¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ106.33¡¡¹âÃÍ106.70¡¡°ÂÃÍ105.95
107.45¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
107.08¡¡Äñ¹³2
106.70¡¡Äñ¹³1
106.33¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
105.95¡¡»Ù»ý1
105.58¡¡»Ù»ý2
105.20¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ91.28¡¡¹âÃÍ91.80¡¡°ÂÃÍ91.16
92.31¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
92.05¡¡Äñ¹³2
91.67¡¡Äñ¹³1
91.41¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
91.03¡¡»Ù»ý1
90.77¡¡»Ù»ý2
90.39¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ114.56¡¡¹âÃÍ114.66¡¡°ÂÃÍ113.80
115.74¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
115.20¡¡Äñ¹³2
114.88¡¡Äñ¹³1
114.34¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
114.02¡¡»Ù»ý1
113.48¡¡»Ù»ý2
113.16¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
