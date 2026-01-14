Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ9.70¡¡¹âÃÍ9.71¡¡°ÂÃÍ9.63
9.81¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
9.76¡¡Äñ¹³2
9.73¡¡Äñ¹³1
9.68¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
9.65¡¡»Ù»ý1
9.60¡¡»Ù»ý2
9.57¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ123.50¡¡¹âÃÍ123.55¡¡°ÂÃÍ122.84
124.46¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
124.01¡¡Äñ¹³2
123.75¡¡Äñ¹³1
123.30¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
123.04¡¡»Ù»ý1
122.59¡¡»Ù»ý2
122.33¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.69¡¡°ÂÃÍ3.66¡¡½ªÃÍ3.69
20.60¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
20.51¡¡Äñ¹³2
20.45¡¡Äñ¹³1
20.36¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
20.30¡¡»Ù»ý1
20.21¡¡»Ù»ý2
20.15¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.69¡¡°ÂÃÍ3.66¡¡½ªÃÍ3.69
3.73¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.71¡¡Äñ¹³2
3.70¡¡Äñ¹³1
3.68¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.67¡¡»Ù»ý1
3.65¡¡»Ù»ý2
3.64¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
