Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë

¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥ªー¥¸ー¥É¥ë
½ªÃÍ0.6682¡¡¹âÃÍ0.6727¡¡°ÂÃÍ0.6673
0.6769¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.6748¡¡Äñ¹³2
0.6715¡¡Äñ¹³1
0.6694¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.6661¡¡»Ù»ý1
0.6640¡¡»Ù»ý2
0.6607¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥ー¥¦¥£¥É¥ë
½ªÃÍ0.5738¡¡¹âÃÍ0.5782¡¡°ÂÃÍ0.5735
0.5815¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.5799¡¡Äñ¹³2
0.5768¡¡Äñ¹³1
0.5752¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.5721¡¡»Ù»ý1
0.5705¡¡»Ù»ý2
0.5674¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥«¥Ê¥À
½ªÃÍ1.3891¡¡¹âÃÍ1.3898¡¡°ÂÃÍ1.3856
1.3949¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3924¡¡Äñ¹³2
1.3907¡¡Äñ¹³1
1.3882¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3865¡¡»Ù»ý1
1.3840¡¡»Ù»ý2
1.3823¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
