¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¥Þ¥ÞÍ§¤¬²È¤ËÍè¤¿ËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡¢Í¼¿©»þ¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤¬²È¤ËÍè¤¿ËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÉÂê¤Î¤³¤È¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡Ö¾®1¤ÎÂ©»Ò¤¬ÃçÎÉ¤·¤ÎS¤¯¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£S¤¯¤ó¤Ï²È¤Ë¤è¤¯Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüS¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ø»Å»ö¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¼¿©¤òS¤¯¤ó¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åS¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢S¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤âÍ¼¿©¤ò¿¶Éñ¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê´î¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÆü¡¢S¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡Ø¤ªÂð¤Î¤´ÈÓ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤Ï¸«»ö¤ËÅªÃæ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËS¤¯¤ó¤ÈS¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ø½ÉÂê¤Î¤³¤È¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÉÂê¤Ê¤ó¤Æ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿Í¼¿©¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ß¡¢¡ØÆù¤¸¤ã¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¡¢¤ªÊ¢¥Ú¥³¥Ú¥³¤Ç¤µ¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü°Ê¹ß¡¢ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËS¤¯¤ó¿Æ»Ò¤ÏÍ¼¿©¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢²È¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯6·î¡Ë
¢¦ ºÇ½é¤«¤é¡ÖÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤ëÌÜÅª¤ÇÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Í¼¿©¥¿¥¤¥à¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËµÞ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£