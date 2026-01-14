¡ÖPK¶ì¼ê¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏPKÀï¥¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¤»¤º¡Ä½é¤Î120Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¹ñ²¦ÇÕ8¶¯
[1.13 ¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤4²óÀï ¥½¥·¥¨¥À 2-2(PK4-3) ¥ª¥µ¥¹¥Ê]
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤(¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ)¤Ï13Æü¡¢4²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ËPKÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£0-2¤«¤é¤ÎÌÔÈ¿·â¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢PKÀï¤Ç¤Ï¹µ¤¨GK¤Î¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í¤¬2ËÜ¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÂç»Å»ö¡£·àÅª¤Ê·Á¤Ç¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢±Ô¤¤º¸Â¥¯¥í¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢±äÄ¹Àï¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î·èÄêµ¡¤Ë´ØÍ¿¡£¼«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë120Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢PKÀï¤Ç¤Ï¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¤ò·Þ¤¨¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÖPK¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¼ê¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÇ¯Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï2017Ç¯¤ÎU-17WÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡¢21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥½¥·¥¨¥À²ÃÆþ¸å¡¢24Ç¯2·î¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à·è¾¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏPKÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Ï±äÄ¹Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µ×ÊÝ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤Þ¤ÞPKÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤·¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿5¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡¢ÃíÌÜ¤Î½é¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤(¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ)¤Ï13Æü¡¢4²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ËPKÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£0-2¤«¤é¤ÎÌÔÈ¿·â¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢PKÀï¤Ç¤Ï¹µ¤¨GK¤Î¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í¤¬2ËÜ¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÂç»Å»ö¡£·àÅª¤Ê·Á¤Ç¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢±Ô¤¤º¸Â¥¯¥í¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢±äÄ¹Àï¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î·èÄêµ¡¤Ë´ØÍ¿¡£¼«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë120Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥½¥·¥¨¥À²ÃÆþ¸å¡¢24Ç¯2·î¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à·è¾¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏPKÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Ï±äÄ¹Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µ×ÊÝ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤Þ¤ÞPKÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤·¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿5¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡¢ÃíÌÜ¤Î½é¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£