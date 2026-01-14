¥½¥·¥¨¥À¤¬0-2¤«¤é·àÅªÆ±ÅÀ¢ª±äÄ¹PKÀï¤Ç¹ñ²¦ÇÕ¥Ù¥¹¥È8!! 120Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡Ö¶ì¼ê¡×¤ÎPK¥¥Ã¥«¡¼Ì³¤á¤º¾¡Íø
[1.13 ¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤4²óÀï ¥½¥·¥¨¥À 2-2(PK4-3) ¥ª¥µ¥¹¥Ê]
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤(¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ)¤Ï13Æü¡¢4²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤¬¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤Ë2¼ºÅÀ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æµ×ÊÝ¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î·èÄêµ¡¤ËÍí¤à¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë´ñÀ×¤ÎÆ±ÅÀ·à¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¾¡Éé¤ÏPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢¹µ¤¨GK¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í¤¬2ËÜ¤ò»ß¤á¤¿¥½¥·¥¨¥À¤¬4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¹ñ²¦ÇÕ¥Ù¥¹¥È4¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç²¼Éô¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÁê¼ê¤òÇË¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢4²óÀï¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥×¥ê¥á¡¼¥é(1Éô)Àª¤Î¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥Û¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥è¥é¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éFW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¤·¡¢Áá¡¹¤Ë2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢Á°È¾40Ê¬²á¤®¤«¤é¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Îµ×ÊÝ¤¬¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±42Ê¬¤Ë¤Ï±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¥â¥ó¥«¥è¥é¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤È¡¢Æ±45+4Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤Î±¦CK¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£MF¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ËDF¥É¥¥¥¤¥¨¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¥½¥·¥¨¥À¤ÎÍ¥Àª¤¬Â³¤¡¢5Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿µ×ÊÝ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÌ©½¸¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ÇMF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤¬È¿±þ¡£¤À¤¬¡¢±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£Æ±7Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢¼«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ëº¸¤Ø¤È³°¤ì¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¸òÂåÁª¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¥½¥·¥¨¥À¤¬»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤ËÂÔË¾¤Î1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿MF¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤Î²£¥Ñ¥¹¤ÏÁê¼êDF¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¤¬±¦Â°ìÁ®¡£GK¤¬Æ°¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹ë²÷¤ÊÄãÃÆÆ»¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï»Ä¤ê15Ê¬´Ö¤Ç1-2¤È¤·¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾40Ê¬¡¢¿¼¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤À¹¶·â¤«¤éMF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¾å¼ê¤¯µ°Æ»¤òÊÑ¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾43Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌÌó25m¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢DF¥Ï¥Ó¡¦¥¬¥é¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡£¤À¤¬¡¢¥½¥ì¡¼¥ë¤ÎFK¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤ÈDF¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é¤ÎÏ¢Â³·èÄêµ¡¤âÁê¼êGK¤ÈDF¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤³¤¸³«¤±¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ìFW¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¤Í¤¸¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËDF¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡£±¦Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ø¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¬½¸Ãæ¤·¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤ä¥²¥Ç¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤òÅ¸³«¡£¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ìFW¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±äÄ¹Á°È¾14Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤Î¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¤Ë¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Éâ¤«¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥×¤¬¥Ï¥Ó¡¦¥¬¥é¥ó¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¡£¼ç¿³¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎPK¤òÌ¾¼ê¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬½³¤ë¤È¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òGK¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÍ¥Àª¤òÊÝ¤Ã¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï±äÄ¹¸åÈ¾10Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤âA¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¥¯¥í¥¹¹¶·â¤Ç¤âDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬A¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËËÉ¤¬¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤Þµ¬Äê¤Î120Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¡¢PKÀï¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¹¶¤Ï¥½¥·¥¨¥À¡£1¿ÍÌÜ¤Ï»î¹çÃæ¤ËPK¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¥²¥Ç¥¹¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸å¹¶¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Î¥â¥ó¥«¥è¥é¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏGK¥Þ¥ì¡¼¥í¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥½¥·¥¨¥À¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â3¿ÍÌÜ¤Î¥½¥ì¡¼¥ë¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎS¡¦¥´¥á¥¹¤â¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬²¦¼ê¡£¤À¤¬¡¢5¿ÍÌÜ¤Î¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê5¿ÍÌÜ¤ÎDF¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥Þ¥ì¡¼¥í¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¹µ¤¨GK¤ÎÂç»Å»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë120Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿PKÀï¤Ï¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤êµ×ÊÝ¤Ï¡ÖPK¤Ï¶ì¼ê¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤äU-17WÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤â¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Ï5¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤»¤º¡¢½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
