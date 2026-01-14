³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡5Ëü4000±ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ
Âçºå3·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡53960¡¡+200 ¡Ê+0.37¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3620.5¡¡+10.0 ¡Ê+0.27¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡53975¡¡+215
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡13Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬²¼Íî¡£2025Ç¯12·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Ï¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½ü¤¯¥³¥¢»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬1·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤Î»Ô¾ì¤Î¸«Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢FRB¤ÎÆÈÎ©À¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áê¾ì¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î°²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·Ù²ü¤â»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ë¥Þー¥È ¡¢¥Üー¥¤¥ó¥° ¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó ¡¢¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥Ý ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹ ¡¢¥Ó¥¶ ¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§ー¥¹ ¡¢¥È¥é¥Ù¥éー¥º ¡¢IBM ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡ËÀ¶»»ÃÍ¤ÏÂçºåÈæ215±ß¹â¤Î5Ëü3975±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÃæÈæ30±ß¹â¤Î5Ëü3790±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü3740±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥í¥ó¥°Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë5Ëü4190±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ë5Ëü3830±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó5Ëü4150±ß¤Þ¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï5Ëü3900±ß～5Ëü4050±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¡¢ÆüÃæÈæ200±ß¹â¤Î5Ëü3960±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢¤ä¤äÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤½¤¦¤À¡£Á°Æü¤Ë1680±ß¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ê¤¬¤é¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü3270±ß¡Ë¤È+3¦Ò¡Ê5Ëü4460±ß¡Ë¤Ë±è¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°Æü¤ÎµÞ¿¤Ç²áÇ®´¶¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÀ¯ºö´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥·¥çー¥È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¡£+3¦ÒÆÍÇË¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥í¥ó¥°¤Ï¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢+2¦ÒÀÜ¶á¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü4000±ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾å²¼¤Î¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¡¢5Ëü3500±ß¤«¤é5Ëü4500±ßÊÕ¤ê¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£½µÂ¤Î+2¦Ò¤¬5Ëü3440±ßÊÕ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤í¤¦¡£
¡¡13Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï15.98¡Ê12Æü¤Ï15.12¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê15.26¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢°ì»þ16.50¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¥È¥à·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ê¤¬¤é25ÆüÀþ¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢75ÆüÀþ¡Ê17.41¡ËÊÕ¤ê¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò¤ä¤ä¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.88ÇÜ¤Ë¾å¾º¡£°ì»þ14.98ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢5Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿14.93ÇÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï75ÆüÀþ¡Ê14.90ÇÜ¡Ë¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Àþ¤ò»Ù»ýÀþ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤ÎAIÈ¾Æ³ÂÎ¡ÖH200¡×¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤Î»Ù±çºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
