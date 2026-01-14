£Å£î£ê£é£î¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾50¡ó¸º±×¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡£Å£î£ê£é£î <7370> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14ÆüÄ«(08:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ52.5¡ó¸º¤Î1.9²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î9.2²¯±ß¢ª4.2²¯±ß(Á°´ü¤Ï8.4²¯±ß)¤Ë54.0¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ49.6¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ47.0¡ó¸º¤Î2.3²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ42.4¡ó¸º¤Î1.4²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î33.5¡ó¢ª22.2¡ó¤ËÂçÉýÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
