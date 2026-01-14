¥«¥Ö¥¹¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹WSÏ¢ÇÆ¤Î¡È±¢¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡É¥Ç¥£¡¼¥ó¤ò¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¡¡WSÂè6Àï¡¢¼éÈ÷¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ëDFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤ò¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³°Ìî¼ê¤Ï18Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Íâ25Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï18»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÎÏ¡¢ÁöÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¡£PS¤Ç¤Ï13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£WSÂè6Àï¤Ç¤Ï¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇµå¤¬º¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ÎºòÇ¯11·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢2¥«·î¤ËºÆ¤Ó¡¢DFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î40¿ÍÏÈ¤Ï38¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£