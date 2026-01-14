ÊÆ¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð2.4¡óÁý¡¡2Ç¯Ï¢Â³¸º¾¯¤«¤é°ìÅ¾
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤¬Á°Ç¯Èæ2.4¡ó¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¥í¥¸¥¦¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬13ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º¾¯¤«¤éÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤ÎÅÅÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸·Åß¤Ë¤è¤ê½»Âð¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃÈË¼»ÈÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤Îº¾µ½¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅ¨»ë¤·¡¢²¹¼¼¥¬¥¹¤òÂçÎÌ¤ËÊü½Ð¤¹¤ëÀÐÃº¤Ê¤ÉµìÍè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°ÂÄêÅÅ¸»¤È¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯1·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Öº£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£