¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBE¡§FIRST THE MOVIE¡×Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØBE¡§the ONE ¡¾START BEYOND DREAMS-¡Ù¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØBE¡§the ONE ¡¾START BEYOND DREAMS¡¾¡ÙÍ½¹ð
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBE¡§the ONE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢World Tour¡Ö¡¾Who is BE¡§FIRST¡©¡¾¡×¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤¿¡¢¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏBE¡§FIRST¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢World Tour¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÂè67²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡ØÂè76²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯YEAR¤Îº£Ç¯2026Ç¯¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¡ÖBE¡§FIRST Stadium Live 2026 We are the ¡ÈBE¡§ST¡É¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¸ø³«¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅö»þ¤«¤é·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¤³¦¿Ê½Ð¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç¡ØBE¡§FIRST¡Ù¤Ï¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡×¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ½Å°µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÃæ¡¢Èà¤é¤Ï½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç³ÆÃÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¬¤ì¤¿¹ñ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤¹¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â»£±Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è°Ê¾å¤Ë¥«¥á¥é¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢Èà¤é¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Á¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼ÃæÈ×¡¢µÞ¤¤ç6¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¡£BESTY¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢»öÂÖ¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÕ¶¤µ¤¨¤â³Ú¤·¤ß¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤é¤·¤¤¶¯¤µ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ´¿´î¤È¶ìÇº¤¬¸òºø¤·¤¿½é¤ÎWorld Tour¡£²»³Ú¤ò°¦¤·¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëBE¡§FIRST¤Î»Ñ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤ò·Ç¤²¡¢Ì´¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄBE¡§FIRST¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£SKY¡¾HI¤¬¤Ä¤±¤¿¡ØBE¡§the ONE ¡¾START BEYOND DREAMS¡¾¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢World Tour¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë°Õ»×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã½é¤ÎWorld Tour¡¡¤¤¤¶¡¢ÀµÇ°¾ì¡ä¡£BE¡§FIRST¤Î¾ï¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¡¢¡í¿Ê²½¡í¤È¡í³Ð¸ç¡í¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢World Tour¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÈBE¡§FIRST¡É¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»Ö¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¤Ï8ÅÀ¡£World Tour¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º3ºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥ª¡¦¥æ¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Èº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òBE¡§FIRST¤Î¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÄó°Æ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¼«Á³¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤¬¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎBE¡§FIRST¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÏÈà¤é¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2DÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀµÌÌ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î·×3ÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ëSCREENX¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¡¼¥È¤¬Æ°¤¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤Ë´Ä¶¸ú²Ì¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤êË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë4DX¡¢¤½¤·¤ÆSCREENX¤È4DX¤Îµ¡Ç½¤òÍ»¹ç¤·¤¿ULTRA 4DX¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢2·î8Æü¤ËBE¡§FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ªÂæ¾ì¡¢²£ÉÍ¡¢ºë¶Ì¤Ë¤Æ¡¢3·à¾ì¤ËÆ±»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2¿Í¤º¤ÄÅÐÃÅ¤·¡¢¤½¤Î¸åÁ´°÷¤¬½¸·ë¤·¤Æ¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ë¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØBE¡§the ONE ¡¾START BEYOND DREAMS¡¾¡Ù¤Ï¡¢2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
