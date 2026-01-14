¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢Ìó10kg¤ÎµÏ¤ÇÌß¤Ä¤¡¡¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡ÙÌß¤Ä¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¹â¶¶¹î¼Â¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£Ìß¤Ä¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Ìß¤Ä¤Ãæ¤â¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¥Ý¡¼¥º
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¤¬°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯´«Á±Ä¨°¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÐÃÅ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÌß¤Ä¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ìß¤Ä¤¤Î¥×¥í¤Î¸«ËÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Ìî¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Ìó10kg¤ÎµÏ¤ò»ý¤Ä¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½Å¤¤¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£º´Ìî¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¤âÎÏ¶¯¤¯Ìß¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÌß¤ò¤Ä¤¯Á°¡¢¡Ö¤Ê¤¡¤Ë¤£¡Á¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¤Î¥Í¥¿¤ò¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£·Ú¤¤µÏ¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿Ä¹ßÀ¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡Á¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð´é¤ÇÌß¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Åè¤¬¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤È10kg¤ÎµÏ¤ò»ý¤Ä¤È¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¾¾Åè¤Ï¾Ð´é¤ÇÌß¤ò¤Ä¤¡¢Í¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË21»þÊüÁ÷¡£
