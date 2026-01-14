µð¿ÍÉüµ¢¤Î´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼¡¢94²¯±ß¤ÎÂçÌÙ¤±¡¡Íø±×646Ëü±ß¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯´óÉÕ¡¢¼Ò²ñ´Ô¸µ¤òÊì¹ñÀä»¿
32²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¤Î¥Ó¥ë¤¬126²¯±ß¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡×¤Ë°ÌÃÖ
¡¡º£µ¨¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¤ËÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¡ÊÍû¾µúü¡Ë»á¤¬16Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î²ÁÃÍ¤¬µÞÆ¤·¡¢µð³Û¤Î´Þ¤ß±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È´Ú¹ñ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇ®¿´¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÀè¸«¤ÎÌÀ¤ò¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡É¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥è¥ß¥¦¥ê»þÂå¤Ë200²¯¤òÅê»ñ¤·¤¿Íû¾µúü¡¢À»¿åÆ¶¤Ç¿ôÉ´²¯¤Î¼ý±×¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤ËÌó293²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó31²¯5700Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥½¥¦¥ë¡¦À»¿åÆ¶¤Î¥Ó¥ë¤Ï¸½ºß¡¢É¾²Á³Û¤¬Ìó1167²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó125²¯7400Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Ã±½ã·×»»¤ÇÌó874²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó94²¯1700Ëü±ß¡Ë¤â¤Îº¹±×¤òÆÀ¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¶Ã¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ïµð¿Í¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿2009Ç¯7·î¤ËÅö³º¥Ó¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·úÊª¤ÏÃÏ¾å10³¬¡¢ÃÏ²¼3³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏºÊ¤ÎÍû¾¾Äç¡Ê¥¤¡¦¥½¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë»á¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î²ÈÂ²¶¦Æ±½êÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤ËÀáÀÇ¸ú²Ì¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤¿»ñ»º´ÉÍý¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¸«¤ÎÌÀ¤¬À¸¤¤¿¡£¹ØÆþÅö»þ¤Î¥Ó¥ëÎ©ÃÏ¤Ï½à¹©¶ÈÃÏ°è¤Ç¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î±äÄ¹³«¶È¤Ç¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤ÈºÆ³«È¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¥«¥Õ¥§¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³¹¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¡£ÃÏ²¼Å´±Ø¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢¹¥Î©ÃÏ¤Ê»ñ»º¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¶¦Í¥ª¥Õ¥£¥¹´ë¶È¤¬¥Ó¥ë¤ò´Ý¤´¤ÈÄÂÂß¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö°ÂÄêÅª¤ÊÄÂÎÁ¼ýÆþ¡×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×Ìîµå¾©³ØºâÃÄ¤Ï13Æü¡¢Äã½êÆÀÁØ¤Î»Ò¶¡¤Î¼ê½ÑÈñ¤È¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¥¢¥µ¥óÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë·×6000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó646Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Íø±×¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
