ÆÈ¿È¤«¤é¹Í¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¹½¿Þ～¡Ø¥µ¥êー¡Ù38ºÐ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¡ÖÉÔ°Â¡×¡Ö¹¬¤»¡×¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð
¡¡º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡£°ì»þ´ü¡¢¼þ°Ï¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏÀÅª¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢´Ø·¸¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥µ¥êー¡Ù¡Ê16Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ËÊë¤é¤¹38ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¤Î¼«Ê¬Ãµ¤·¤Î¤ªÏÃ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Î¤Ü¤ÎÅÄ¼ËÀ¸³è¤¬¡Ä¥Þ¥Á¥¢¥×¤ÇµÞÅ¸³«
¡¡¤Þ¤º¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤¬ÆÃ¼ì¤À¡£»³´ÖÉô¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤ò±Ä¤àÈà½÷¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÄï¤ò°é¤Æ¡¢º£¤ä·»¤ÎÌ¼¤â²È¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Äï¤¬·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÌÅ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Íº·Ü¤È»¶Êâ¤ò¤·¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¥ê¥ó¤Ï¡¢¥µ¥êー¤È¤¤¤¦µ¶Ì¾¤ò»È¤¤¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¤Ç²èÏ¤ò±Ä¤àÃËÀ¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¡¢Äï¤äÌÅ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤ÆÍè¤¿Èà½÷¤¬¡¢½÷À¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£¥ê¥ó¤ÏÆÈ¿È¤À¤«¤é¼þ°Ï¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¤³¤È¤â¾®¤µ¤ÊÅÄ¼ËÄ®¤À¤«¤é¤¹¤°¤Ë±½¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤âÆüËÜ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¡¢¥ê¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¨¥¹¥¿ー¡¦¥ê¥¦¤¬¡¢ÆÈ¿È¤ÎÃæÇ¯¤ò¼è¤ê°Ï¤à¾õ¶·¤È´¶¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡Èà½÷¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¸¤¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì±©¤ÎÍº·Ü¤ÈÂô»³¤Î»ó·Ü¤¬Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î²£¤Ë¤Ï¤Ò¤è¤³Ã£¤¬Ì²¤ë¥±ー¥¸¤¬¤¢¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë¤è¤êÉÔ°Â¤òÊú¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò½÷À¤È¤·¤Æ°·¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤«¤é¥áー¥ë¤Ç°¦¤òÓñ¤«¤ì¤¿¤é¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄï¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾ï²½¤·¤¿´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼êÊü¤¹¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤Æ±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Æ°Êª¤ä¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Î»³´ÖÉô¤ÎÉ÷·Ê¤«¤é¡¢Îò»ËÅª¤Ê·úÊª¤ä¥»ー¥ÌÀî¤¬Î®¤ì¤ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ñ¥ê¤Ø¤È°Ü¤ë¤Î¤À¡£
¡¡38ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò²á¤®¡¢·ëº§¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¤â¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î´¶¾ð¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤ÏÉÔ¹¬¤Ê¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤¬¼¡¡¹¤È·ëº§¤·¡¢Í§¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤È¼¡Âè¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤Ë¡È»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÉÔ°Â¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÌÜ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£²¿¤è¤ê¡ÈÃ¯¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò·ëº§¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¤é°Â¿´¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤«¤éÍè¤ë¹¬¤»Ãµ¤·¤ò¡¢Í¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ÇÃÈ¤«¤¯¸«¤Ä¤á¤ë±Ç²è¤¬¡Ø¥µ¥êー¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤ê¤·¤âº£Ç¯4·î¤«¤é¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¤¤¤Þ¤¤¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°åÎÅÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤À¡£³Î¤«¤Ë¹ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ïºá¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤ËµÚ¤Ó¤½¤¦¤Ê¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÁ°¤Ë¡¢¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¢¤ë¤È¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼ã¤¤º¢¤«¤é¿ÆÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤ÆÍè¤¿¿Í¤Ø¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£
¡Ê±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿ー¡¦°ËÆ£¤µ¤È¤ê¡Ë