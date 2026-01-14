¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Ë¡© ¶ÚÆù¡ÈÈþ¡É¥Ü¥Ç¥£ÎÏ»Î¤¬¶ÄÅ·¡í¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¡í ÑÛ¡¹¤·¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´ÛÆâ¾Ð´é¡ÖÎ©¤Á°ÌÃÖ´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤w¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÛÆâ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¶ÄÅ·¡É¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤
¡¡¡È¶ÚÆù¥Ð¥¥Ð¥¡É¤ÎËë²¼ÎÏ»Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¶þ¶¯¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¡È¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¡É¤Ê»Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´ÛÆâ¤Î´ÑµÒ¤â¾Ð´é¤È¤Ê¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤w¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËë²¼»Í½½¸ÞËçÌÜ¡¦ÍëÆ»¡ÊÍë¡Ë¤ÈËë²¼»Í½½Ï»ËçÌÜ¡¦Ä«»ÖÍº¡Ê¹âº½¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹183.6¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å110.4¥¥í¤ÎÍëÆ»¡£¤â¤È¤â¤ÈºÙ¿È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯»°·î¾ì½ê»þÅÀ¤Ç96.9¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë13.5¥¥í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶ÚÆù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ¶¹ç¶â¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÂÎ·¿¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍëÆ»¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤«¤µ¤ºº¸¾å¼ê¤òÃ¥¼è¡£ÂÐ¤¹¤ëÄ«»ÖÍº¤Ë±¦²¼¼ê¤ò¿¼¤¯¼è¤é¤ì¤ë¤â¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅÚÉ¶¾å¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤È°ì²óÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢½ÀÆ»µ»¤Î¤è¤¦¤Ê³Ý¤±Åê¤²¤ò·è¤á¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£ÍëÆ»¤Ï1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Ä«»ÖÍº¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤··èÃå¸å¤ÏÍëÆ»¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê»Ñ¤Ë´ÛÆâ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£Êý¸þ´¶³Ð¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¹Ô»Ê¤Î¸å¤í¤ËÄ¾Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡É¡£í÷¤·¤¤ÆùÂÎ¤ò»ý¤ÄÎÏ»Î¤Î¡È¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¡É¤Ê´ª°ã¤¤¤Ë´ÑµÒ¤ÏËË¤ò´Ë¤á¡¢²¹¤«¤¤¾Ð¤¤À¼¤¬´ÛÆâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ë¸÷·Ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤É¤³¤¤¤¯£÷¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ã¤³¤Ã¤Á¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤¬²ó¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÎ©¤Á°ÌÃÖ´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤w¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë