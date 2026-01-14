¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËüÇ½·¿ÆâÌî¼ê¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Î³ÍÆÀÈ¯É½¡¡1Ç¯1¡¦9²¯±ß¡¡¥¨¥É¥Þ¥ó¼ê½Ñ¤Ç¡È¶õÀÊ¡ÉÆóÎÝ¼ê¤Î¸õÊä¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£1Ç¯120Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£40¿ÍÏÈ¤ò¶õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬DFA¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë3Ç¯´Ö¡¢±¦ÂÇ¤Á¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤È¤·¤ÆºßÀÒ¡£¤½¤Î´Ö304»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÀÊ¿ô¤Ï820¡£ÄÌ»»¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.251¡¢½ÐÎÝÎ¨.304¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.392¤Ç¡¢wRC¡Ü¤Ï93¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¥¿·³¤«¤é¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡ÊÊÝÎ±¸¢¤ò¹Ô»È¤µ¤ì¤º¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤ÏÊ¿¶Ñ¤ò¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê½ÀÆðÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÆâÌî4¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Ìî¤ÎÎ¾¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¼é¤ëËüÇ½·¿¡£2025Ç¯¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÌÇ¤·¡¢º£¸å¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï2026Ç¯¤Î·ÀÌó¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¿¥¤¥à¤¬3Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¤âÁ°Ç¯¤Ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë86Æü°Ê¾åÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¿¥¤¥à¾å°Ì¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼2»ñ³Ê¡×¤ÇÇ¯ÊðÄ´Ää¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï2025Ç¯¤Ë140Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯1840Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ð¥Í¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆDFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Çºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢24»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦196¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤òDFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥É·³¤¬³ÍÆÀ¤â¤ï¤º¤«4Æü¤ÇÈó¾ðÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥Ð¥Í¥¹³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆâÌî¿Ø¤Ï°ìÎÝ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢»°ÎÝ¤¬¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢Í··â¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÆóÎÝ¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«µ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬ÃÙ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥í¥Ï¥¹¤ä¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤é¤¬¤½¤Î´Ö¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥¤¥Ð¥Í¥¹¤â²Ã¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£