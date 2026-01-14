¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ï¡¢À­ÅªµÔÂÔ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄ²ñ²¼±¡¤Ç¤Î¾Ú¸À¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡¤Î´Æ»ë¡¦ÀâÌÀÀÕÇ¤°Ñ°÷²ñ¤ÏµîÇ¯8·î¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ÈºÊ¤Î¥Ò¥é¥ê¡¼¸µ¹ñÌ³Ä¹´±¤ÎÉ×ºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀëÀÀ¾Ú¸À¤òÌ¿¤¸¤ë¾¤´­¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¥Ò¥é¥ê¡¼»á¤È¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥³¡¼¥Þ¡¼µÄ°÷¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤ò¸ø³«¤·¡¢µÄ²ñ¤Ç¤Î¾Ú¸À¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥ê¥ó¥È¥óÉ×ºÊ¤ËµÄ²ñ¾Ú¸À¤òµá¤á¤ëÆ°¤­¤ò¡Ö²æ¡¹¤ÎÅê¹ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡×ÅÞÇÉÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾¤´­¾õ¤Ï¡ÖË¡Åª¤ËÌµ¸ú¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¥³¡¼¥Þ¡¼µÄ°÷¤Ï¾Ú¸ÀµñÈÝ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥ê¥ó¥È¥óÉ×ºÊ¤òµÄ²ñÉî¿«ºá¤ËÌä¤¦¼êÂ³¤­¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢µîÇ¯12·î¤Ë»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£