¡Ú´ÚÎ®¡ÛBTS¡¢£´·î17¡¢18Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤âºÆ¤ÓÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Í½Äê
ÍèÇ¯3·î20Æü¤Ë´°Á´ÂÎ¤ÇÉü³è¤¹¤ëBTS¤¬4·î¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£26¡Ý27Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤¬14Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢3·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤ÎÀµµ¬5½¸¥¢¥ë¥Ð¥à³èÆ°¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Á´À¤³¦34ÃÏ°è¤Ç79²ó¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£4·î9Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Î¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë»Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ¸ø±é¤Î¡ÖBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤Ï¡¢Æ±17Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢22Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¡ÖBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB¡×²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀè¹ÔÃêÁª¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤ÏÆ±29Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¡£
Åìµþ¸ø±é¤Î¸å¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬Â³¤¯¡£Á´°÷¤¬¤½¤í¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Ï4Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£¤Þ¤ÀÈ¯É½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæÅì¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£