¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¶ÈÌ³»Ù±çSaaS¡Ö¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Ç²Á³Ê¼«Æ°²½µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡³«»Ï
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¶ÈÌ³»Ù±çSaaS¡Ö¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Ç²Á³Ê¼«Æ°²½µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò1·î13Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿¾ò·ï¤Ë´ð¤Å¤¡¢½ÉÇñ²Á³Ê¤ò¥µ¥¤¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ø¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²Á³ÊÄ´À°¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤º¤ËÀ¸¤¸¤ëÈÎÇäµ¡²ñÂ»¼º¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¼ý±×¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤ÎÄó°Æ¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¤¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ø¤Î²Á³ÊÈ¿±Ç¤Ï¼êÆ°¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉéÃ´·Ú¸º¤äÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇäµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
´ûÂ¸¤Î½ÉÇñ¼ûÍ×¼«Æ°¸¡ÃÎµ¡Ç½¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Éô¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²Á³Ê¤Î¾ò·ïÀßÄê¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¼ý±×µ¡²ñ¤òºÇÂç²½¤·¤ä¤¹¤¤±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£