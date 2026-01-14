1·î14Æü¤Ï¡Ö¥¿¥í¤È¥¸¥í¤ÎÆü¡×¡¡Æî¶Ë¤«¤é´ñÀ×¤ÎÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2Æ¬
¡Ö1·î14Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡Ö¥¿¥í¤È¥¸¥í¤ÎÆü¡×¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1983¡Ê¾¼ÏÂ58¡ËÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù¡Ê¹âÁÒ·ò¼ç±é¡Ë¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Å·¸õ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ä¤à¤Ê¤¯Æî¶Ë¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿³òÂÀ¸¤¥¿¥í¤È¥¸¥í¤¬¡¢¶Ë´¨¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿´ñÀ×¤È´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¥¿¥í¤È¥¸¥í¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥í¤È¥¸¥í¤ÎÀ¸Â¸¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÆî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤È³òÂÀ¸¤¤Î´¶Æ°Êª¸ì
1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯12·î¡¢Âè2¼¡±ÛÅßÂâ¤ò¾è¤»¤¿Æî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö½¡Ã«¡×¤Ï¡¢Æî¶ËÂçÎ¦ÉÕ¶á¤Çµ©¤Ë¤ß¤ë°Å·¸õ¤Î¤¿¤áÉºÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¤è¤¯¥¢¥á¥ê¥«³¤·³ºÕÉ¹´Ï¡Ö¥Ð¡¼¥È¥ó¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¹æ¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ø¤ÈÅþÃå¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯2·î¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤°Å·¸õ¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢·ë¶ÉÂè2¼¡±ÛÅß¤ÏÃæ»ß¤È·èÄê¡£¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤ÇÂÔ¤ÄÂè1¼¡±ÛÅßÂâ°÷11Ì¾¤È¸¤7Æ¬¤ò¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Çµ¢Á¥¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Âè2¼¡±ÛÅßÂâ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¡¡Photo by AdobeStock
µ¢Á¥ºî¶ÈÃæ¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó°²½¤¹¤ëÅ·¸õ¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¡Ö½¡Ã«¡×¤¬ÉºÎ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´í¸±¤â¤¢¤ê¡¢2¼¡Ââ¤Î3Ì¾¤È¸¤3Æ¬¤ò¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ë¾è¤»¤Æ³°ÍÎ¤Ø¤ÈÃ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¦¤È¤¦15Æ¬¤Î³òÂÀ¸¤¤Ïµß½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Æî¶Ë¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥í¤È¥¸¥í¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ¸Â¸¤ò³ÎÇ§¡ª
1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯11·î12Æü¡¢ºÆ¤ÓÂè3¼¡±ÛÅßÂâ¤¬¡Ö½¡Ã«¡×¤ÇÆî¶Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯1·î14Æü¤ËÄå»¡¤Î¤¿¤áÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¡¢¾¼ÏÂ´ðÃÏ¶áÊÕ¤ÇÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿15Æ¬¤Î¤¦¤Á¤Î¥¿¥í¤È¥¸¥í¤Î2Æ¬¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤½¤¦¤È±Ç²è¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢1·î14Æü¤ò¡Ö¥¿¥í¤È¥¸¥í¤ÎÆü¡×¤È¤·¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´õË¾¤È°¦¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥¿¥í¤È¥¸¥í¤À¤±¤¬¡¢¶Ë´¨¤ÎÆî¶Ë¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÁÔÀä¤ÊÌ¿¤ÎÊª¸ì¤Ï¤¼¤Ò±Ç²è¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤¦1¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬½ñÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥í¤È¥¸¥í¤Î¸¤¼ï¤Ç¤¢¤ë³òÂÀ¸¤¤Ï¡¢³òÂÀ¸¶»º¤ÇÂÎ·¿¤ÏÃæ¡ÁÂç·¿¡¢ÂÀ¤¤É¡ÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£²¹½ç¤Ç¤è¤¯¿Í¤Ë´·¤ì¡¢¤Þ¤¿¸£°úÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ì¤Ê¤ÉËÌÊýÌ±Â²¤¿¤Á¤Ë¸¤¤¾¤ê¤äÎÄ¸¤¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ã¿è¤Ê³òÂÀ¸¤¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÀäÌÇ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÕÆ¬¤ËÆ¼Áü¤¬·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÊphotoAC¡Ë
60Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÆüËÜ¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤â½ÐÈ¯¡ª
ÆüËÜ¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬¤Ï¡¢1957Ç¯¤ËÂè1¼¡Æî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ¤¬¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤«¤é¡¢70Ç¯¶á¤¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾Ý¡¦Å·ÂÎ¡¦ÃÏµå²Ê³Ø¡¦À¸Êª³Ø¤Î´ÑÂ¬¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î4Æü¡¢Âè67¼¡Æî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤ÎËÜÂâ62¿Í¤¬À®ÅÄ¤«¤é¶õÏ©¤Ç½ÐÈ¯¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¥È¥ë¹Á¤ÇÆî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤·¤é¤»¡×¤Ë¾è¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éÆ±Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤È¹çÎ®¤·¤Æ¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ø¤ÈÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î6Æü¤Ë¤ÏÊÌÆ°Ââ¤Î11Ì¾¤¬À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¥È¥ë¹Á¤ÇÅìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¤ÎÎý½¬Á¥¡Ö³¤Âë´Ý¡Ê¤¦¤ß¤¿¤«¤Þ¤ë¡Ë¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¤Æ¡¢Æî¶Ë³¤¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
