¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¢¿û¸¶Í³Àª¡õÄ¹ÅÄßº¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¡È3¼ºÅÀ´°ÇÔ¡É¡Ä¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¶þ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï6»î¹çÌ¤¾¡Íø¤Ë
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç15»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4¾¡5Ê¬6ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö17¡×¤Î10°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡£Ä¾¶á¤Î5»î¹ç¤ÇÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¯Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç2°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤È¤Î°ìÀï¤Ë¡¢¿û¸¶Í³Àª¤ÈGKÄ¹ÅÄßº¤ÏÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î11Ê¬¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥«¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤òµ¯ÅÀ¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤¿¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë75Ê¬¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÁ°¿Ê¡£½ÄÆÍÇË¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¿û¸¶¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê±¦ÏÆ¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¥Ì¥á¥Á¥ã¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÀµÌÌ¤Î¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥¶¥Ó¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤ËÁÇÁá¤¯·Ò¤®¡¢¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ò¼ÍÈ´¤¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î8Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤«¤é¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤¬3ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¿û¸¶¤ÈGKÄ¹ÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àá¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï17Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï16Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¡3¡Ý0¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡11Ê¬¡¡¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
2¡Ý0¡¡75Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥¶¥Ó¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
3¡Ý0¡¡83Ê¬¡¡¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
