¡Ö20ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ã¤Æ¡×ÆñÉÂ¤Î¼Ö¤¤¤¹¥â¥Ç¥ë¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤Ë´¶Æ°¤ÎÊó¹ð¡£¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¶ÌÃÖÍÛ°ª¤µ¤ó¤Ï1·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÍè·î20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö20ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡×
¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¥¦¥ë¥ê¥Ã¥ÒÉÂ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñ¤Î»ØÄêÆñÉÂ¤ò»ý¤Ä¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡¡ÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿18Ç¯Á°¤Î¸Å¤¤¾ðÊó¤Ç¤Ï20ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£¤À¤±¤ÉÄ¶Ä¶¸µµ¤¤ËÍè·î20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²ÖÊÁ¤Î¿¶Âµ¤òÃå¤¿¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·À®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂµ¤¤ËÉé¤±¤º¤Ë20ºÐ¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤À²¤ìÃå¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Þ¤¿¡¢Instagram¤Ç¤ÏX¤ÈÆ±¤¸¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Çò¤¤»±¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Öº£¤Ï100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÖÁ°»£¤ê¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁêËÀ¤Î¼Ö°Ø»Ò¤È»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤è¤Á¤ã¤ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó´¶ÎÞ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
