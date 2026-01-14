¼«±Ä¶È¤ÎÉã¤ÏÃù¶â¤¬¡Ö3000Ëü±ß¡×¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦Çä¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤â»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¶ì¼ê¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë5Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤º¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ñ»º±¿ÍÑ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¡¢ºÄ·ô¡¢³ô¼°¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤È¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¸ÇÄê¶âÍø¤ÈÊÑÆ°¶âÍø
¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¶âÍø¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÆþ»þ¤Î¶âÍø¤¬Ëþ´ü¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸ÇÄê¶âÍø¤È¡¢±¿ÍÑ´ü´ÖÃæ¤ËÊÑÆ°¤¹¤ëÊÑÆ°¶âÍø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
2. Ã±Íø±¿ÍÑ¤ÈÊ£Íø±¿ÍÑ
Äê´üÍÂ¶â¤Ë1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¸µ¶â¤ÈÍøÂ©¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸µ¶â¤ÈÍøÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Î¤¬Ê£Íø±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
°ìÊý¡¢ÍøÂ©¤À¤±¤òËèÇ¯¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸µ¶â¤Î¤ß¤òÍÂ¤±Ä¾¤¹ÊýË¡¤¬Ã±Íø±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÍøÂ©¤Ë¤âÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯Ê£Íø±¿ÍÑ¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ÍÂÃù¶â¤Î¼ïÎà
¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬°·¤¦¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÍÂ¶â¡×¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ä¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤¬°·¤¦¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÃù¶â¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Áí¾Î¤È¤·¤Æ¡ÖÍÂ¶â¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÍÂ¶â¤Ë¤Ï¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¼«Í³¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¡¢°ìÄê´ü´ÖÍÂ¤±¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¡¢¹ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëºÄ·ô¤Î¤¦¤Á¸Ä¿Í¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢1Ëü±ß¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¡¢ÃæÅÓ²òÌó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¼ïÎà¤Ï¡¢10Ç¯Ëþ´ü¤ÎÊÑÆ°¶âÍø·¿¡ÖÊÑÆ°10¡×¡¢5Ç¯¸ÇÄê¶âÍø·¿¤Î¡Ö¸ÇÄê5¡×¡¢3Ç¯¸ÇÄê¶âÍø¤Î¡Ö¸ÇÄê3¡×¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍøº¹¤ËÈ¼¤¦±¿ÍÑ·ë²Ì¤Î°ã¤¤
1. ¸µÍø¹ç·×³Û¤Î·×»»¼°
¸µ¶âA±ß¤òÇ¯ÍøB¡ó¤ÇCÇ¯´Ö¡¢Ê£Íø±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÄê´üÃù¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¸µÍø¹ç·×³Û¤Ï²¼¼°¤Ç»»½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸µÍø¹ç·×³Û¡áA±ß¡ß¡Ê1+B/100¡Ë^C
2. ¸µ¶â100Ëü±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î±¿ÍÑ·ë²Ì
¸µ¶â100Ëü±ß¤òÊ£Íø¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¶âÍø¤ÈÍÂ¤±Æþ¤ìÇ¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1¡¡¡¡¡¡¡ÊÃ±°Ì¡§Ëü±ß¡ÒÀé±ßÌ¤Ëþ»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ó¡Ë
¡Ê·×»»¼°¤Ë¤è¤êÉ®¼Ô¤¬»î»»¤·¤¿·ë²Ì¤ÇºîÀ®¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ÍøÂ©¤Ë¤Ï20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ï¿ÞÉ½1¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¸µ¶â3000Ëü±ß¤ò5Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿·ë²Ì
¸µ¶â3000Ëü±ß¤òÄê´üÃù¶â¤Ë5Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¶âÍøÊÌ¤Î±¿ÍÑ·ë²Ì¤ÈÀÇ°ú¤¸å¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ï¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½2
(Ç¯Íø) ±¿ÍÑ´ü´Ö ¸µÍø¹ç·×³Û ÀÇ°ú¤¸å¼ê¼è¤ê³Û 3000Ëü±ß 0.10¡ó 5Ç¯ 3015Ëü300±ß 3011Ëü9767±ß 0.50¡ó 3075Ëü7537±ß 3060Ëü3644±ß 1.00¡ó 3153Ëü301±ß 3121Ëü9421±ß 1.50¡ó 3231Ëü8520±ß 3184Ëü7513±ß
¡Ê·×»»¼°¤Ë¤è¤êÉ®¼Ô¤¬»î»»¤·¤¿·ë²Ì¤ÇºîÀ®¡Ë
Ç¯Íø0.10¡ó¤Î¾ì¹ç¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ï3011Ëü9767±ß¡¢Ç¯Íø1.00¡ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð3121Ëü9421±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Îº¹¤Ï109Ëü9654±ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÂÃù¶âÅù¤Î¶âÍø¿ä°Ü
1. ÍÂÃù¶â¤Î¶âÍø¿ä°Ü
ÎáÏÂ7Ç¯12·î»þÅÀ¤Î¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÃù¶â¶âÍø¤Ï¡¢1Ç¯Ëþ´ü¤¬0.275¡ó¡¢3Ç¯Ëþ´ü¤¬0.350¡ó¡¢5Ç¯Ëþ´ü¤¬0.400¡ó¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¶âÍø¿ä°Ü¤Ï¡¢¿ÞÉ½3¤Î¤È¤ª¤êÃÊ³¬Åª¤Ë¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë
¡Ê¢¨3¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
2. ¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Î¶âÍø¿ä°Ü
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊÑÆ°10¡×¤ÎÄ¾¶á¡ÊÂè189²óºÄ¡¿2025Ç¯12·îÊç½¸¡Ë¤Î½é²óÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤ÏÇ¯1.23¡ó¤Ç¡¢²áµî¤Î¶âÍø¿ä°Ü¤Ï¿ÞÉ½4¤Î¤È¤ª¤êÎáÏÂ3Ç¯12·î°Ê¹ß¶âÍø¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë
¡Ê¢¨4¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÃí°ÕÅÀ
1. ¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë¸µ¶â1000Ëü±ß
¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤È¡¢ÍÂÃù¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê1¶âÍ»µ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÂÆþÀè¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2. ÍÂÆþ´ü´Ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀßÄê
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¶âÍø¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÃ»´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤¬¾å²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¡¦Ã»´ü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£
3. ¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¸ÇÄê¶âÍø·¿¤ÈÊÑÆ°¶âÍø·¿¤¬¤¢¤ë
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Î¶âÍø¤Ï¡¢Êç½¸²ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÎ¨¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êç½¸»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¸ÇÄê5¡×¡Ö¸ÇÄê3¡×¡ÖÊÑÆ°10¡×¤Î½ç¤Ë¹â¤á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Î¡ÖÊÑÆ°10¡×¤¬¸ÇÄê¶âÍø·¿¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥¼¥í¶âÍø»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÍøÂ©¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍø¤Î¤¢¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÂ©¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸µ¶â3000Ëü±ß¤òÇ¯Íø0.10¡ó¤«¤éÇ¯Íø1.00¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ5Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤ËÌó110Ëü±ß¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
