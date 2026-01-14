12·î¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¡¢1·î»Ùµë¤Ê¤é¡Öº£Ç¯¡×¤ÎÇ¯¼ý¡© ¤½¤ì¤È¤â¡ÖÍèÇ¯¡×¡© 130ËüÄ¶¤¨¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
12·î¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÎµëÍ¿¤¬1·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¡Öº£Ç¯¡×¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
Ç¯¼ý¤È¤Ï¡¢1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿µëÍ¿¤Ê¤É¤ÎÁí»Ùµë³Û¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤Ë¤ÏµëÍ¿¤Î¤Û¤«¡¢¾ÞÍ¿¡Ê¥Üー¥Ê¥¹¡Ë¤ä¼êÅö¡Ê»Ä¶È¼êÅö¡¦µÙÆü½Ð¶Ð¼êÅö¡¦¿¦Ì³¼êÅö¡¦½»Âð¼êÅö¤Ê¤É¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¡Ö1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡×¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µëÍ¿¤Ê¤É¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿Æü¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡Ê½êÆÀÀÇË¡´ðËÜÄÌÃ£36-9¡Ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯12·î¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÎµëÍ¿¤¬ÎáÏÂ8Ç¯1·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎµëÍ¿¤ÏÎáÏÂ8Ç¯Ê¬¤ÎÇ¯¼ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
Ç¯¼ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Î¡Ö»ÙÊ§¶â³Û¡×Íó
¡¦½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤Î¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¡×Íó
¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤È¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¸å¡Ê12·î¤«1·î¡Ë¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÏËè·î¤ÎµëÍ¿¤ä¾ÞÍ¿¤«¤é½êÆÀÀÇ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ê¤³¤ì¤ò¡Ö¸»ÀôÄ§¼ý¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤Ë¤è¤ê½êÆÀÀÇ¤òÀ¶»»¤·¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¡Ê»ÙÊ§¶â³Û¡Ë¡¦µëÍ¿½êÆÀ¶â³Û¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¸å¤Î¶â³Û¡Ë¡¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¡¦Ç¼ÀÇ¶â³Û¡Ê¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ³Û¡Ë¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤òÇ¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¡¦ÀÇÌ³½ð¡¦»Ô¶èÄ®Â¼¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤Ï¡¢ËèÇ¯5·î¤Ë»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£»Ô¶èÄ®Â¼¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ò´ð¤Ë½»Ì±ÀÇ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ò´ð¤Ë¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÊ¬¡ÊÎáÏÂ8Ç¯6·î～ÎáÏÂ9Ç¯5·îÇ¼ÉÕÊ¬¡Ë¤Î½»Ì±ÀÇ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¡Ë¡¦µëÍ¿½êÆÀ¶â³Û¡¦½êÆÀ¹µ½ü¡¦Ç¼ÉÕ³Û¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö12·î¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÎµëÍ¿¤¬1·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¡Øº£Ç¯¡Ù¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÇ¯¼ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦12·î¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÎµëÍ¿¤¬1·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¡Öº£Ç¯¡×¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÍèÇ¯¡×¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ê¤ë
¡¦Ç¯¼ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡×¡Ö½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤¬¤¢¤ë
Ç¯¼ý¤Ï¡¢1·î1Æü～12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ÎÁí³Û¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤¿»þ´ü¡×¤ò´ð½à¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµëÍ¿¤Ê¤É¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿Æü¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢12·î¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÎµëÍ¿¤¬1·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¡×¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÍèÇ¯¡×¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¡×¡Ö½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿12·î¤«1·î¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤Ï¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Î¡Ö»ÙÊ§¶â³Û¡×Íó¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯5·î¤Ë¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤Ï¡¢½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤Î¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¡×Íó¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤ÏÇ¯¼ý°Ê³°¤Ë¤â¡¢½êÆÀ¶â³Û¡¦½êÆÀ¹µ½ü³Û¡¦Ç¼ÉÕÀÇ³Û¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÀÇ¶â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô : ÃæÂ¼¾»Î
¿·ÅìÁî¹ç³«È¯³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¡£Ã£Æ£Ð(R)¡ÊÆüËÜ£Æ£Ð¶¨²ñÇ§Äê¡Ë¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¡¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¾åµé¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー