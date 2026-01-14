¡Ö²¥¤é¤ì¤Æ¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¡Ä¡×´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤áÈï³²¤ò¹ðÇò
½÷Í¥¤Î¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤¬¡¢²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¹»ÆâË½ÎÏ¡Ê¤¤¤¸¤á¡Ë¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥ª¥¯ SHOW4¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤ÈÉ×¤Î¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ëÉ×ºÊ¤¬½Ð±é¡£¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ë¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤¬´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢ËÜ¿´¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÇ¥¿±12½µÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ë¤ÈÌó17Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë·ëº§¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡¢40ºÐ¤Ç¤Î¼«Á³Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿½¸ÃÄ¤¤¤¸¤á¤äË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¡¢Í§Ã£¤«¤é¹¥¤«¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â°ì¿Í¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¡¢ÊÒÊý¤Î¼ª¤Ï¿Í¹©¸ÝËì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£ÄË¤Þ¤·¤¤²áµî¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¼õ¤±¤¿°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¿´¤Î½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥¤¥ó¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅö»þ¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤Î´ØÏ¢¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤Ï°¸ý¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤Îµ¬À©¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤Ï¡Ö°¦ÕÈ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤ä¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼å¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¶¯¤¯¿¶¤ëÉñ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£É×¤Ë¡Øµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¤ÏºòÇ¯4·î¡¢¡È¥ª¥ë¥Á¥ã¥ó¡ÊÈþÃËÈþ½÷¡Ë½Ð¿È¡É¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ô¥ë¤È¡¢17Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£