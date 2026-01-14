¡Öget in your hair¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤ò¡Á¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó...¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öget in your hair¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹½Ï¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÈÑ¤ï¤»¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öget in your hair¡×¤Ï¡¢¡ÖÈÑ¤ï¤»¤ë¡×¡Ö¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤¤é¤À¤¿¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
ÊªÍýÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÁê¼ê¤òÈÑ¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe constant phone calls are really getting in my hair.¡×
¡ÊÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
