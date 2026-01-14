ÉðÂº¡õÀî¸ý°ªÉ×ÉØ¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡×¡¡Àî¸ý°ª¤¬ÌÓÉÛ¤ËÊñ¤Þ¤ëS¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ª¡ÖÎÉ¤¼Ì¿¿¡×
¡¡K-1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇISKAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÉðÂº¡Ê34¡áteam VASILEUS¡Ë¤È½÷Í¥¡¦Àî¸ý°ª¡Ê27¡ËÉ×ºÊ¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËÉ×ÉØ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÀ¤Àî²È¤ÎÆü¾ï¡×¤ò¹¹¿·¡£ÌÓÉÛ¤ËÊñ¤Þ¤ëÀî¸ý¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡×¤È¡¢ÌÓÉÛ¤ËÊñ¤Þ¤ëÀî¸ý¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¿²ÂÞ¤¬Íß¤·¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö#Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¥À¥á¤Ç¤¹¡×¡Ö#¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤¿¡×¡Ö#¥ß¥Î¥à¥·¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç½÷¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£