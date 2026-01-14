女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は14日、第73話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第73話は、ある日、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が予定の時間を過ぎても家に帰ってこない。松野トキ（郄石あかり）は“立ちくらみ”で倒れたヘブンの様子を思い出し…という展開。

新聞記事の影響は大きく、連日20人近くの訪問客。ヘブンにも疲れが見える。

トキは心配して迎えに。ヘブンは錦織友一（吉沢亮）と熱く教育論を交わしていたという。

翌朝の出勤。松野司之介（岡部たかし）が錦織に問う。

司之介「よう分からんのじゃが、教育者とは一体、どげな話で熱くなるもんなんじゃ」

錦織「松江のこれからのことや、これからの松江のことや…」

司之介「松江のこれからと、これからの松江の違いがわしには全く分からんのじゃが。頑張ってくれよ、松江のこれからと、これからの松江のために」

第8話（10月8日）の“あのあの話”などに続く“何も起こらない”ふじき脚本の真骨頂。SNS上には「松江のこれからと、これからの松江w」「錦織さん、それは突っ込まれるわ」「錦織さんと父上の実のない話w」「三之丞is三之丞的な」「錦織さんの新たな名台詞」などの声。視聴者の笑いも誘った。