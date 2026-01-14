½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¡¢½ªÎ»¡£¿¿ÌÌÌÜ¤¬¼è¤êÆÀ¤Î¶ÐÂ³30Ç¯Ä¶¡¦Ç¯¼ý980Ëü±ß¤Î56ºÐÉôÄ¹¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¼ýÆþ360Ëü±ß¸º¡×¤Ë´éÌÌÁóÇò¤Î¥ï¥±
¡Ö65ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯Æ¯¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡È¼ýÆþ¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤ì¤Û¤É²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÁÛÄê³°¤ÎÇ¯¼ý¸º¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿56ºÐÃËÀ¤Î»öÎã¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤ä¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö65ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤Ë
¡Ö65ºÐ¤Ç´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¤¢¤È¤ÏÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÏ·¸åÁü¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢65¡Á69ºÐ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬²¿¤é¤«¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð´ü¤â°ú¤Â³¤Æ¯¤¯¤³¤È¤Ïº£¤äÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ï60ºÐÄêÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï·ÑÂ³¸ÛÍÑ¡¦ºÆ½¢¿¦¤Ê¤É»Å»ö¤òÂ³¤±¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢·ÀÌó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥ê¥¿¥¤¥¢¤Þ¤Ç¤Î¼ýÆþ¸º¡×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ»ñ¶â¤Î¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Ï·¸å¤¬¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç¼ýÆþ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö2ÃÊ³¬¤Î¼ýÆþ¸º¡×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÆñ¤Ê²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤Î¤Þ¤Þ½ª¤¨¤ë¤Ï¤º¤¬¡ÄµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¥ï¥±
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Îº´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦56ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ë30Ç¯°Ê¾å¶Ð¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÉ¼ê¤ÊÀ®²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤â¤Ê¤¯¡¢¸µ¡¹¡ÖÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£
50ÂåÁ°È¾¤Ç²ÝÄ¹¤«¤éÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢Ç¯¼ý¤ÏÌó980Ëü±ß¡£¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÊ¤È¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ÐÏ·¸å¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¾×·âÅª¤ÊÄÌÃÎ¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÌò¿¦ÄêÇ¯À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡×
55ºÐ°Ê¾å¤Î´ÉÍý¿¦¤ÏÌò¿¦¤ò³°¤ì°ìÈÌ¿¦¤Ë¡£Ìò¿¦¼êÅö¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï°ìµ¤¤ËÌó620Ëü±ß¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤â¡¢¾ÞÍ¿¤äÂà¿¦¶â¤â¿·¤¿¤ÊµëÍ¿¿å½à¤ò´ð½à¤ËºÆ·×»»¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥Þ¥±ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï´éÌÌÁóÇò¡£³Ú´ÑÅª¤À¤Ã¤¿Ï·¸å·×²è¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
50Âå¡Á60Âå¤Ç¤Î¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¼ýÆþ¸º¡×¤Î¸½¼Â
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹âÎð¡¦¾ã³²¡¦µá¿¦¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±çµ¡¹½¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯À©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó3³ä¡£Æ³ÆþÇ¯Îð¤Ï55ºÐÁ°¸å¤¬Â¿¤¯¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¸å¤ÏÇ¯¼ý¤¬1¡Á3³äÄøÅÙ¸º¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¼Â¤Ë360Ëü±ß¤â¤Î¸º¾¯¡£¡Ö60ºÐ°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼êÁ°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸º¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï»Ä¤ê12Ç¯¡£¶µ°éÈñ¤â¤Þ¤À¤«¤«¤ë¡£Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Î·×²è¤Ï¡¢Á°Äó¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤Ç¯¸ù½øÎó¤Î´·½¬¤¬¿§Ç»¤¤¼ÒÉ÷¤Ë´Å¤¨¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤ä¼Ò³°¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìò¿¦¤ò³°¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¤³¤È¤Ç¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢Å¾¿¦¤Ï¡ÖÌµÍý¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£Éû¶È·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÀ¤âË³¤·¤¤¡£ÁªÂò»è¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿µëÎÁ¤ò´ð½à¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤«¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¡×¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
Ìò¿¦ÄêÇ¯À©ÅÙ¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ÎÀ©ÅÙÆ³Æþ¤È¼ýÆþ¸º¤È¤¤¤¦ÉÔ¹¬¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¿¦¤äÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÀ¸³èÀß·×¤ä¡¢Ç¯Îð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ50Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï4³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬¤¤¤Ä¡¦¤É¤ì¤°¤é¤¤¸º¤ë¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤«¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ¡§ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ ¹âÎð¼Ô¤Î·ÐºÑÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÁ´ÂÎÈÇ¡Ë
https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/r01/zentai/index.html