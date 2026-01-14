¡Ö»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ÎÊý¤¬µëÎÁ¤¬¹â¤¤¡×¤½¤ÎÅÜ¤ê¤¬°ú¤¶â¤Ë¡Ä¡Ò¾×Æ°Çã¤¤¢ªÃù¶â¤Ê¤·¡ÓÉé¤Î¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥ï¥±
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÇ¾¤Î¥¯¥»¡×¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦ÂçÅè¿®Íê»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¶â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¯¤³¤ë¡ÖÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡×¤È¤½¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¢ª¡ÈºâÉÛ¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡É»ÅÁÈ¤ß
°ÊÁ°¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢»ä¤è¤ê¤â»Å»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Æ±Î½¤ÎµëÎÁ¤¬¡¢»ä¤è¤ê¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡×¤ÈÅÅµ¤¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´é¤¬¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²ñ¼Ò¼¤á¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¼ÒÄ¹¼¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ê»ä¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¡¢ÎÞ¤Þ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤ï¡ª ¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤ì¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼ÒÄ¹¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÅÜ¤ê¤¬¼£¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤Æ¡¢µÞ¤ËÅÇ¤µ¤¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¼¤á¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤¢¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ë¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡È¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤¬ÅÅµ¤¤Î¤è¤¦¤ËÂÓÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡×¤È¡Ö¥µ¡¼¥¸ÅÅÎ®¡Ê½Ö´ÖÅª¤ËÄê¾ï¾õÂÖ¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÂçÅÅÎ®¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç¤¤ÊÅÅÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡É¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¡ÖÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¡ª¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ä»Å»ö¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤â¼«¤éÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡É¤ÎÉ½¸½¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÓÃÂ©¤ÎÈ¯ºî¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢È¯ºî¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¾É¾õ¤¬ÆÍÁ³µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£È¯ºî¤¬¼£¤Þ¤Ã¤¿¤éÊÑ¿È¤¬²ò¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¸å²ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é²È¤¬ÉÏË³¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤ÆÀáÌó¤â¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¿©»ö¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÃë¤Ï¥Ñ¥ó¡¢Ìë¤â¥Ñ¥ó¤Ë¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë³°¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë»´¤á¤À¡×¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡× ¤È¡¢¡ÈÅÜ¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤¬¾ï¤ËÇ¾¤ËÂÓÅÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ÎÅÅµ¤¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï»Å»ö¤â¤·¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¼«Ê¬¤è¤êµëÎÁ¤¬¹â¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡×¤ÈÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¡ÖÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡ª¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¡¢ ¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤É¤óÇË²õ¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡ª¡×¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÒÄ¹¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¡Ö¥É¥Ã¥«¥ó¡×¤ÈÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅöÁ³¼ÒÆâ¤ÎÉ¾È½¤â°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸«»ö¤ËÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯¾ºµë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¾¤ÎÈ¯ºî¤ÇÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÍÄÃÕ¤ÊÀµµÁ´¶¤Ç¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼«³Ð¡É¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯ºî¤¬¼£¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¡ª¡¡¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¼«³Ð¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö°ì»þÅª¤Ê´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡× ¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡É¤òµ¯¤³¤·¤ÆÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÄê´üÅª¤ËÇ¾¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Ç¾¤ËÂÓÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡×¤ÈÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¡Ö¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«¤Û¤·¤¤¤â¤ÎÇã¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢À¸³èÈñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¡¢Æ¬¤Î¶ù¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÎ¼ý½ñ¤ò¸«¤¿ÅÓÃ¼¤ËÈ¯ºî¤¬¼£¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡Á¡ª¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤Æ¤¤¿¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢¼ê¤¬¥ï¥Ê¥ï¥Ê¤È¿Ì¤¨½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿·¤·¤¯¤Æ¡¢¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¸å²ù¤·¤Þ¤¹¡£¸å²ù¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ç¾¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÂÓÅÅ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ ¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËÇ¾¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÈÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡É¤Ë¤è¤ëÌµÂÌ¸¯¤¤¤òËÉ¤°ÊýË¡
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤À¤±¡¢¡Ö¤¢¡ª¡¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤³¤½¤¬¡¢¡ÈÇ¾¤ÎÈ¯ºî¡É¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢È¯ºî¤ÇÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡¡¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÌµÂÌ¸¯¤¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Å¹Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤òÇã¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡ Çã¤¦¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤ì¤Ã¤ÆÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥Ã¤È¼£¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÎÂ»¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤¬É¬Í×¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢Ç¾¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍýÍ³¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÇ¾¤¬È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤ÆÇË²õÅª¤Ê¿Í³Ê¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÇË²õÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤³¤ì¤òÇã¤ï¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡ª¡¡»ä¤âÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µ²±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
