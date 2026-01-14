ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ë¡ÖYouTube¤Ç²Ç¸È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»Ò¤Ç¡Ä¡×
2026Ç¯1·î14Æü¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤¬ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¾å±éÃæ¤Î¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¤Ç6²óÌÜ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë¡¢±éµ»¤Ø¤Î»×¤¤¤äÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ä¸È¤Ë¤Ê¤ë¿´¹½¤¨¡¢¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¤Ç6²óÌÜ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡£2026Ç¯1·î10Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Õ¤Ï2011Ç¯¤Î½é±é¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢1·î11Æü¤Ë¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤¾å±é200²ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£¼«¿È¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢5·î¤Ë·ëº§¤·¤¿Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¡¢ºÇ¶á¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô »£±Æ¡§ËÜ¼Ò¡¦±üÀ¾µÁÏÂ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò
* * * * * * *
ºîÉÊ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¤³¤ÎºîÉÊ¤ò²¿ÅÙ¤â¾å±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²¿²ó¸ø±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤¾¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤òÃµ¤í¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Á°²ó¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ô¥¢¥Õ¤Î¾¯½÷»þÂå¤â±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡¢¾¯½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¾¯½÷»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡¦¥È¥ï¡¼¥Ì¤ò±é¤¸¤ëÇß¤Á¤ã¤ó¡ÊÇßÂô¾»Âå¤µ¤ó¡Ë¤È¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡£º£²ó¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤ÎÁ°²ó¸ø±é¡£Æó¿Í¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
²Î¤Ï¡Öµ§¤ê¡×¤Ë¶á¤¤
·àÃæ¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¡Ö¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸¡×¡Ö¿å¤ËÎ®¤·¤Æ¡×¤Ê¤É16¶Ê¤ò°ì¿Í¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢15Ç¯¸ø±é¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢²Î¤Ï¡Öµ§¤ê¡×¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤Ï¥Ô¥¢¥Õ¤¬ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥»¥ë¥À¥ó¤òÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¸å¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¶Ê¡£°¦¤Î»¾²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Å·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¿À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Ï¡Ê²»Äø¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤«¤é²¼¤²¤ë¡×¤È¤«µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï´¶¾ð¤Ë²»¤¬¼«Á³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤Ç¤ÏÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ²Î¤¦¡Ö¥ß¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤Î»þÂåÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2022Ç¯¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ø¥ß¥í¡¼¥ë¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁÛÁü¤·¤Æ²Î¤ª¤¦¡×¤ÈÇß¤Á¤ã¤ó¤È²Î·Î¸Å¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ï²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²Î¤¦¤³¤È¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¼Â¤Ï¡Ä
11·î¤Þ¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤í¤¦¤È¤«¤½¤ó¤Ê·×²èÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤´ÈÓ¤â´Å¤¤¤â¤Î¤âÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ·ë²ÌÅª¤ËÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¸À¤¤´¹¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¥¸¥à¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·ò¹¯Ë¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤Ç25Ê¬¤¯¤é¤¤±«¤ËÂÇ¤¿¤ìÂ³¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ÷¼Ù¤Ï°ú¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤Ï¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êì¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Î¤É¤Î¥±¥¢¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤ËµÛÆþ¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤¿¤À¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÀ¼¤òÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÌò¤ÇÄã¤¤À¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¤Î²»¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¼«Á³¤È¡Ä
¡ã5·î¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬·ëº§¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÏÂÁõ¤Î¿·Ïº¿·ÉØ¤Î¸å¤í¤òÎ±Âµ»Ñ¤ÎÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ç¸ý¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ä
¤¢¤Î¼Ì¿¿¤Ï¿À¼Ò¤Ç¼°¤òµó¤²¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤â°áÁõ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£²í³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢»°¡¹¶åÅÙ¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¼°¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Æó¿Í¤Î¸å¤í¤ò»ä¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¤«¡©Ã¯¤«¤Ë¾Ð¤ï¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ò¸«¤¿¤é¡¢Í§Ã£¤ä¿ÆÂ²¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ß¤ó¤Ê¤¬½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
Ì¼¤ÎIMALU¤ÏÆóÀéæÆ¤Î·ëº§¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£ÆóÀéæÆ¤Ï¡Ö40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï·ëº§¤¹¤ë¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢35ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¿ÍÀ¸¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÈà½÷¤¬¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¬²È¤Ï¤ªÀµ·î¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2Ç¯Á°¤Î¤ªÀµ·î¤ËÆóÀéæÆ¤¬¡ÖÍèÇ¯¤ÏÈà½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·ëº§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤éIMALU¤Ï¡Ö¡ÊÅ¸³«¤¬¡ËÁá¤¯¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë
IMALU¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ±âÈþÂçÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬Àè¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
YouTube¤Ç²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¡Ä
Â©»ÒÉ×ÉØ¤Ï¤¦¤Á¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¤Ï¤º¤Ã¤È°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤¹¤·¡¢Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤Þ¤Ë°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤¿¤À¤¤â¤Î¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢Ëå¤¬¡ÖYouTube¤Ç²Ç¸È¤Î¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤ÆÆ°²è¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡¤Ç¤â¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Êì¤ò´Ç¼è¤ê¡¢IMALU¤âÆóÀéæÆ¤â²È¤ò½Ð¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ä¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÁÍý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅ¬Åö¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë
¡ã¥Ô¥¢¥Õ¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Ç¯¤Ë46ºÐ¤Ç²Î¼ê¤Î¥Æ¥ª¡¦¥µ¥é¥Ý¤È·ëº§¡£¥Æ¥ª¤Ï¥Ô¥¢¥Õ¤¬ºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤·¤¿²Î¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤êºÇ¸å¤ÎÎø¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÎø°¦¤ä·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ä
¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©¤¦¡¼¤ó¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢Æ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤è¤ê²¿¤«¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤â¤¦·ëº§¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£Ä«µ¯¤¤ÆÎÙ¤ËÂ¾¿Í¤¬¤¤¤ëÀ¸³è¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
30Âå¤Îº¢¤ÏIMALU¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤âÎø°¦´èÄ¥¤ê¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥¢¥Õ¤ÏºÇ¤â°¦¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥ë¤òÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÂ¤Ë¿´¤ÈÂÎ¤ò¿ª¤Þ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡ÄÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ô¥¢¥Õ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Æ¥ª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æµß¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÀè¡¢¥Æ¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
